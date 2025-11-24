No hay motivos para bloqueos, afirma Secretaria de Gobernación

El Gobierno federal afirmó que no hay motivos para que organizaciones transportistas y agrícolas hayan bloqueado carreteras este lunes.

En conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, asentó que en lo que va de esta administración se han sostenido 316 reuniones con líderes transportistas y más de 200 en las últimas tres semanas con agricultores para brindar solución a sus demandas.

“No hay motivo para que organizaciones afecten el derecho al libre tránsito de la población”, manifestó.

Ante ello, convocaron a una nueva mesa de diálogo a las 13:00 horas, tiempo de la CDMX, y a evitar repercusiones en los servicios de movilidad, salud, abasto, así como actividades laborales y educativas en comunidades y entidades.

Rodríguez dijo que las protestas de transportistas son de solo dos organizaciones y que, pese a más de 200 mesas de diálogo, optaron por bloqueos.

Afirmó que detrás hay intereses del PAN, PRI y PRD y que algunos dirigentes tienen carpetas de investigación.

El Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, aseguró que el Gobierno federal ha respondido a las demandas de transportistas y agricultores con acciones como el Plan Campeche, Plan Michoacán, entrega de semillas mejoradas y 17 mil millones de pesos en fertilizante gratuito, entre otras.