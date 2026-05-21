No hay necesidad de paro, dice Mario Delgado; CNTE amaga con boicotear Mundial

Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que no existe justificación para que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convoque a un paro nacional, al afirmar que el Gobierno Federal mantiene comunicación permanente con el magisterio disidente y registra avances concretos en sus demandas. La declaración se produjo en el marco de la amenaza de la Coordinadora de estallar una huelga el 1 de junio próximo, con la intención explícita de aprovechar la apertura del Mundial de Futbol 2026 como herramienta de presión internacional.

“Tenemos mucho diálogo con ellos de que no hay la necesidad de irse a un paro. De hecho, ahora ellos se dividieron en la fecha, unos propusieron el 25, otros propusieron el 1 de junio, pero desde nuestro punto de vista no es necesario, estamos abiertos siempre al diálogo”, señaló Delgado Carrillo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El funcionario federal precisó que la SEP, junto con la Secretaría de Gobernación (Segob), ha sostenido más de 140 reuniones con integrantes de la CNTE y que existen mesas de trabajo abiertas con distintas secciones sindicales.

La CNTE resolvió, durante su Asamblea Nacional Representativa del 17 de mayo de 2026, estallar la huelga en la Ciudad de México a partir del 1 de junio, con contingentes de Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Yucatán, Ciudad de México y Michoacán. La sección 22 de Oaxaca —el contingente más numeroso— previó incorporarse hasta el 25 del mismo mes. El torneo mundialista arrancará el 11 de junio de 2026 con el partido México-Sudáfrica en la capital del país.

La Coordinadora perfila concentrar el 80 por ciento de sus movilizaciones en la Ciudad de México, con plantones en Paseo de la Reforma, el Zócalo y las inmediaciones del Estadio Banorte. El magisterio también planea manifestarse frente a embajadas y en hoteles de concentración de las selecciones participantes, bajo la consigna “Si no hay solución, no rueda el balón”. Las principales demandas del gremio son la abrogación total de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, un incremento salarial, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Delgado Carrillo destacó que uno de los avances más relevantes fue la modificación de las reglas de movilidad laboral para maestros, impulsada mediante un decreto presidencial. “Con esas nuevas reglas se hicieron más de 74 mil cambios de centros de trabajo, que era la principal queja sobre USICAMM”, afirmó. El titular de la SEP reiteró también el compromiso del Gobierno de impulsar la desaparición de ese organismo, otra de las exigencias históricas de la Coordinadora.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consultada el 18 de mayo de 2026 respecto a la amenaza de paro, descartó catalogar las acciones de la CNTE como chantaje y llamó a que las manifestaciones fueran pacíficas. “Son algunos maestros, no son todos los maestros. Hay mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y se va a atender”, sostuvo la mandataria nacional. Sheinbaum Pardo también apuntó la coexistencia de dos prioridades del Gobierno: respetar las libertades de manifestación y garantizar el desarrollo del torneo mundialista.

El conflicto entre el Gobierno Federal y la CNTE se remonta a febrero de 2025, cuando la presidenta presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que derivó en movilizaciones y bloqueos en varios estados. La mandataria retiró esa iniciativa el 18 de marzo de 2025, y el 24 de junio del mismo año publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para los burócratas que no cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), con un impacto presupuestal de 36 mil millones de pesos solo en el sexenio en curso. La CNTE sostuvo que esa concesión no resolvió sus demandas de fondo.

El magisterio disidente exige, además, que Sheinbaum Pardo se siente a negociar directamente con su Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), petición que la presidenta ha rechazado formalmente al delegar ese canal en Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, y en Delgado Carrillo. El Gobierno tampoco precisó si descontará salarios a los docentes que se sumen al paro del 1 de junio, decisión que, según la mandataria nacional, corresponde a cada entidad federativa.