El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las fotografías del empresario Claudio Xavier González Laporte, publicadas por el diario La Jornada, en las que se le veía esperaba tener una reunión privada con Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, misma que no se llevó a cabo.

El diario reveló que el magnate estuvo esperando en una sala contigua al lugar donde se llevó a cabo la reunión entre Sheinbaum Pardo con el Consejo Coordinador Empresarial.

La Jornada publicó una serie de fotografías que mostraban a González Laporte, esperando reunirse con Sheinbaum Pardo. En las imágenes se aprecia al empresario, sentado o caminando por el lugar donde aguardaba poder encontrarse con ella.

Según la versión del diario, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, encargado del equipo de transición de Sheinbaum Pardo, fue el encargado de informar a González Laporte que no sería posible la reunión con la virtual mandataria electa.

“Ayer no me gustó, se los digo, la foto de Claudio X. González papá, creo que eso no se debe de hacer porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que ensañarse, ese es el término, y hay que respetar a todos y él es un hombre mayor, es un hombre mayor [de 90 años de edad]”, indicó López Obrador.

“Todos tenemos nuestra manera de pensar y él lo que quiere, según entiendo, es expresar que quiere ayudar y él puede ayudar y yo creo que debe de ser bien recibido él y todos, todos”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, bromeó y dijo que si tuviera que escoger entre Claudio X. González Laporte y su hijo, Claudio X. González Guajardo, se quedaba con el padre.

“Yo siempre, y además si se trata de escoger, escojo al papá. Además, cada vez que nos encontramos hablamos de béisbol, porque le gusta el beisbol, le va a los Cardenales y pues todos debemos de serenarnos, autolimitarnos y respetarnos”, enfatizó López Obrador.

“Estoy muy contento porque Claudia está recibiendo mucho apoyo no solo de México. Me da risa porque me hablan algunos presidentes de otros países y me dicen que van a venir, que quieren verme. ‘Es que también queremos ver a la Presidenta’. Realmente quieren ver a la Presidenta, nada más que son amigos y van a pasar a saludarme a mí, pero está siendo bien, bien, bien recibida en lo internacional”, presumió.

González Laporte nació el 16 de julio de 1937. Es egresado de la Universidad de Stanford, donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Química. Fue, hasta el 2003, director general y presidente del Consejo de Administración de la empresa Kimberly-Clark de México, enfocada en la fabricación de toallas sanitarias, pañales y papel higiénico, entre otros productos.

La empresa que encabezó González Laporte, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y según datos de su último comunicado enviado a sus inversionistas, sus ventas durante el primer trimestre de 2024, alcanzaron 13.8 miles de millones de pesos, “un máximo histórico”.

Además, González Laporte fungió como presidente del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial. También participó como miembro de los consejos de administración de Grupo Carso, América Móvil, Televisa, General Electric y Grupo México.

El empresario y su hijo, Claudio Xavier González Guajardo han sido opositores y críticos a Andrés Manuel López Obrador desde que fue candidato presidencial por primera vez, en 2006, y, a su vez, el actual Mandatario nacional los ha acusado reiteradamente de boicotear sus principales iniciativas de Gobierno, además de ser los artífices de los supuestos fraudes electorales.