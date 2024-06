El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el proceso electoral no hubo 60 candidatos asesinados, sino sólo seis, indicando que dicha cifra fue la más baja desde los comicios de 2006.

“Hablo con gente que se supone están informados y me dicen ‘¿por qué hubieron 60 candidatos asesinados?’, y digo no, no hubieron 60, creo que fueron seis”, enfatizó.

Durante su conferencia de prensa matutina sostuvo que el número de homicidios de candidatos durante el proceso electoral fue menor que en comicios anteriores.

“Y fueron menos que en la elección del 2021, y menos que la elección del 2018, y menos que la elección del 2012, y menos que la elección del 2006”, afirmó López Obrador, quien también calificó las cifras reportadas por otras fuentes, como “desinformación“.

“Entonces es una desinformación [...] Y a ver, ¿Qué pasa con los narcos? ¿Cuál era la relación del Gobierno con los narcos? y ¿Por qué ‘narcopresidente’? y ahora con lo de la Suprema Corte [de Justicia de la Nación] y el Poder Judicial [de la Federación]”, dijo.

Sin embargo, diversos informes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación señalaron que al menos 34 políticos fueron asesinados en el contexto del proceso electoral.