‘No informaremos hasta tener avances’, dice Sheinbaum del asesinato de colaboradores de Brugada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su Gobierno no ofrecería, por el momento, más detalles respecto a la investigación del asesinato ocurrido, el día 20 de mayo del presente año, de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, así como de José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de Clara Marina Brugada Molina, militante del partido Morena y titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Tomamos la decisión de no informar hasta que no haya más avances”, acotó la titular del Poder Ejecutivo Federal, tras ser cuestionada al respecto por un reportero, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que la decisión de no informar mayores avances de la investigación del doble homicidio, fue tomada entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país (SSC-CDMX), y la Fiscalía General de la República (FGR).

“[Se tomó la decisión] de no informar por el momento, se está trabajando todos los días en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, y no vamos a dejar este asunto hasta que haya detenidos y esté resuelto el caso”, enfatizó el funcionario federal, quien afirmó, además, que esto tenía el propósito de “cuidar la investigación” y aseguró que esta no era la primera vez que se hacía. “Preferimos guardar la información y continuar trabajando”, abundó.