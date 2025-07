No investigan a Adán Augusto por su ex Secretario de Seguridad, aclara Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se investigaba a Adán Augusto López Hernández, actual coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, por el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco -durante las administraciones del senador y de Carlos Manuel Merino Campos-, y que huyó de México, tras activarse una orden de aprehensión en su contra, por presuntos nexos con la organización criminal “La Barredora”.

”No, no se está investigando de parte del Gobierno, no se ha pedido ninguna investigación. Que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona tiene hoy una orden de aprehensión y está buscado, y cómo fue este proceso, que se explique de manera transparente”, dijo.

”Cuando hay una investigación, las hacen las fiscalías, el Gobierno no coadyuva con la Fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías son quienes tienen la obligación de hacer la investigación. Nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra no hay ninguna acusación, si la Fiscalía tuviera algo, que investigue. Es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona”, explicó durante la conferencia de prensa matutina.

El General Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, informó, en entrevista con Grupo Fórmula, el 12 de julio de 2025, que el ex funcionario estatal abandonó el territorio mexicano, el 14 de febrero -el mismo día en que se giró su orden de captura-, con dirección a Panamá. Después se fue a España y luego a Brasil.

También señaló que, al inicio de su gestión, los líderes de “La Barredora” no contaban con órdenes de captura, lo que reflejaba un esquema de impunidad. Sin embargo, gracias a la coordinación interinstitucional, “prácticamente todos ya tienen”.

”El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país de Mérida hacia Panamá. La información que tenemos es que inicialmente se fue a Panamá, de Panamá a España y la última información conocida es que andaba por Brasil. Se han hecho gestiones ya con la Organización Internacional de Policía Criminal, yo creo que si a mí me preguntas ¿qué hace falta?, yo respondería: agarrar a esos líderes”, enfatizó López Martínez.

”Y ahorita podemos decir que gracias a la coordinación y al trabajo de la [Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca] FIRT y la aportación y el trabajo de las fiscalías, prácticamente todos ya tienen orden de aprehensión. Requena, ‘Prada’, Tomasín ya cayó, Pinto [...] Los que estaban en esa reunión del 23 de diciembre”, comentó.

El 13 de julio, José Ramiro López Obrador -también conocido como “Pepín”-, hermano del ex Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Secretario General de Gobierno de Tabasco en la administración de Javier May Rodríguez, afirmó que al revelarse la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, se estaba descubriendo la “pudrición” que había en la entidad.