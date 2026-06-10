‘No juegues con nuestro dolor’: madres buscadoras marchan rumbo al Estadio CDMX previo al Mundial 2026

Colectivos de madres buscadoras marcharon este miércoles con dirección al Estadio CDMX (antes Estadio Azteca) para visibilizar la crisis de personas desaparecidas en el País, horas antes de la inauguración del Mundial 2026.

Bajo consignas como “por qué los buscamos, porque los amamos” y “ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables” avanzó la manifestación sobre calzada de Tlalpan.

Las madres buscadoras iniciaron la protesta a la altura de la estación del Tren Ligero Registro Federal.

“No pedimos a la sociedad que deje de ver el futbol, pedimos que no dejen de vernos a nosotras, pedimos que cada persona que celebra el regreso de la pelota a casa, se pregunte también por quienes no han vuelto”.

Señalan que México es campeón en el Mundial de la desaparición, pues no hay respuestas por parte de las autoridades.