‘No juegues con nuestro dolor’: madres buscadoras marchan rumbo al Estadio CDMX previo al Mundial 2026

Colectivos de madres buscadoras marcharon este miércoles con dirección al Estadio CDMX (antes Estadio Azteca) para visibilizar la crisis de personas desaparecidas en el País, horas antes de la inauguración del Mundial 2026.
Bajo consignas como “por qué los buscamos, porque los amamos” y “ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables” avanzó la manifestación sobre calzada de Tlalpan.
Las madres buscadoras iniciaron la protesta a la altura de la estación del Tren Ligero Registro Federal.
“No pedimos a la sociedad que deje de ver el futbol, pedimos que no dejen de vernos a nosotras, pedimos que cada persona que celebra el regreso de la pelota a casa, se pregunte también por quienes no han vuelto”.
Señalan que México es campeón en el Mundial de la desaparición, pues no hay respuestas por parte de las autoridades.
De acuerdo con el Centro Prodh, en la movilización participan colectivos y familias de al menos 10 estados de la República como parte de la jornada “Iluminemos la búsqueda”.
Esta acción pacífica tiene el objetivo de visibilizar la crisis de desaparición y rezago forense en el marco del mundial.
“No pretendemos arruinar su fiesta, al contrario, esperamos puedan disfrutar de los partidos; a nuestros seres queridos también les gustaba el futbol y hoy no están aquí para presenciar la Copa”, señalaron las familias.
Impiden avance de madres buscadoras
El Secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, llegó a calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Textitlan, para informar a las familias que no podrían pasar más allá de la última milla, pues en la zona se encuentra la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Pese al diálogo, los colectivos siguieron avanzando hasta encontrarse con decenas de elementos de la policía antimotines.
“La policía tiene dos caminos: estar con el pueblo o ser asesinos”, gritaron las personas inconformes.
Al llegar al límite de la llamada última milla hacia el Estadio Azteca, los colectivos y familias cantaron y gritaron consignas, también encendieron velas junto a una cartulina con la leyenda “No juegues con nuestro dolor” enmedio de la calzada de Tlalpan.
Los colectivos de búsqueda anunciaron que se unirán a las marchas que se realizarán este jueves 11 de junio y que partirán desde distintos puntos de la ciudad previo y durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la CDMX.