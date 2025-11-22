‘No lo descartamos’; PAN abre la puerta a Salinas Pliego como candidato presidencial para 2030

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo en entrevista con El País, que su partido no descarta al empresario Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial en 2030.

“Si se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos”, dijo el dirigente al medio.

Ricardo Salinas Pliego se ha mantenido bajo la polémica debido a que ha interpuesto varios recursos legales para negociar un millonario adeudo que tiene con la Hacienda mexicana e incluso ha tenido roces con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo ha instado a pagar desde su conferencia matutina.

En la entrevista con El País, Jorge Romero habló sobre el relanzamiento del partido, la ruptura en su coalición con el PRI, el fin de las coaliciones y los planes para los procesos electorales de 2027 y 2030.

Al ser cuestionado sobre los prospectos de candidatos presidenciales para el 2030, Romero mencionó nombres como Maru Campos de Chihuahua, Libia García de Guanajuato, Tere Jiménez de Aguascalientes y a Mauricio Kuri de Querétaro. También mencionó a Ricardo Anaya, al ex Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, a Margarita Zavala y aseguró “no nos cerramos a los externos”.

—¿De los no panistas a quién considera?, le preguntan

— A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos. No descartamos a nadie.

También dijo que a él no le interesa ser candidato presidencial y que a las asambleas nacionales del partido estarán invitados los ex mandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón.

Y que tras el rompimiento con el PRI, lleva un año sin comunicación con el líder tricolor, Alejandro Moreno.

Esta no es la primera vez que se nombra a Ricardo Salinas Pliego como un posible candidato a la presidencia, incluso él mismo ha hecho referencia al tema.

En octubre de este año, durante un evento por su cumpleaños que se realizó en la Arena Ciudad de México, Salinas Pliego habló sobre su adeudo fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria, mencionó que es un problema que “lo persigue” desde hace 19 años y que dichos impuestos que debe son infundados y duplicados.

Tras su intervención, los presentes le gritaron “¡Presidente!”, a lo que respondió: “Me encantaría. ¿Pero saben qué? Primero, falta un chorro de tiempo. Entonces, ¿Qué hacemos con el entorno mientras esperamos cinco años?, ¿sentado en las nalgas sin hacer nada? No, vamos a cambiar todos juntos el entorno”.



Corte falla contra Salinas Pliego en ocho amparos, deberá pagar adeudo millonario

El pasado 13 de noviembre, por unanimidad de votos, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en su totalidad siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal del empresario Ricardo Salinas Pliego contra el adeudo de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, por lo que deberá pagar más de 50 mil millones de pesos.

Así lo hizo al resolver los cuatro amparos directos en revisión cuyos proyectos de sentencia fueron elaborados por las ponencias del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González; así como otros tres recursos de reclamación que al determinarse destrabaron otros tres amparos pendientes.

De esta forma, el empresario deberá pagar un total de 50 mil 409 millones 791 mil 495 pesos, por adeudos de sus empresas de los años fiscales 2008 al 2016.

A esto se suma la resolución del octavo amparo, por el que la Corte ordenó un nuevo pago por 67 millones de pesos de la empresa Nueva Elektra del Milenio el 19 de noviembre.

Aún le queda pendiente a la Corte resolver un amparo correspondiente a 645.7 millones de pesos en el caso de TotalPlay.

En respuesta a las resoluciones, Ricardo Salinas Pliego calificó la decisión como un “golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho” y el grupo empresarial advirtió que acudirá a otras vías legales, incluso en el ámbito internacional, para exigir la “eliminación de cobros dobles inconstitucionales”, “multas desproporcionadas” y para exhibir “ante los ojos del mundo todas las pruebas de persecución política sistemática” contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.

“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos”, señaló en un comunicado.