Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador Germán Martínez Cázares, uno de los que busca crear un nuevo grupo parlamentario en el Senado y director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al principio del sexenio, dijo esta noche que continúa abrazado de algunos valores obradoristas, sin embargo, señaló que en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hay personas que no representan a dichos valores.

“Yo sí sé que hay coincidencias con la 4T y con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Unas de ellas: yo considero que el discurso igualador del Presidente, lo de por el bien de todos, primero lo pobres, no me distancio ni un milímetro de ese discurso. Es un valor del obradorismo que debe cuidar Morena. Es un valor que tiene el Presidente y que luego no lo veo representado en muchos funcionarios y en muchos de los seguidores de Morena”, dijo Martínez Cázares en una entrevista en el programa “Los Periodistas” que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el canal de SinEmbargo al Aire por YouTube.

“Creo en la educación pública, en el hospital pública y en la inversión pública, pero no quiero que esto choque con un hospital privado, con una escuela privada o con una inversión privada. Creo en una República en la que no Gobierne un poder sobre otro, sino que haya equilibrio en los tres poderes”, explicó Martínez, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN).

Un nuevo grupo parlamentario se constituye en el Senado con Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum, que abandonan el Partido del Trabajo, junto con los panistas Gustavo Madero y Germán Martínez, así como Emilio Álvarez Icaza, que llegó postulado por el PAN.

Este nuevo grupo parlamentario de cinco legisladores, el mínimo que exige la ley y que todavía debe ser aprobado por Junta de Coordinación Política que preside el morenista Ricardo Monreal, modifica las bancadas de Morena, el PAN y el PT.

“Yo no recibiré las iniciativas del Presidente insultos; no recibiré las iniciativas del Presidente con descalificaciones, las quiero estudiar y decidir cómo influir con mis argumentos”, explicó Martínez a Delgado Gómez y Páez Varela.

“Queremos hacer algo fuera de los partidos políticos tradicionales. Queremos refrescar, remover la manera en la que se legisla. Se legisla de volada, de la noche a la mañana, sin foros, sin expresiones, sin tomar en cuenta a los legisladores”, dijo sobre el nuevo grupo parlamentario. Sobre su paso por Morena, Germán Martínez aseguró que fortaleció su discurso de igualdad. “Estoy agradecido, no hago política desde la nostalgia, la hago rumbo al futuro, por mis hijos”, añadió.

“Queremos turno al bate como grupo para decir de manera sensata, de manera argumentada y estudiada, nuestra razón”, señaló Martínez sobre el grupo parlamentario que quieren crear. “Podemos equivocarnos. No podemos aceptar es que nos excluyan cuando la constitución custodia el pluralismo. Deben dar oportunidad de jugar como grupo parlamentario plural”, agregó.

Martínez fue presidente del PAN en el Gobierno de Felipe Calderón y, en 2018, fue postulado como senador por Morena. Se incorporó al Gobierno como director general del IMSS y regresó al Senado sólo para separarse ahora de la bancada.