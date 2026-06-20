‘No me vea como un padre que busca a su hijo, véame como un pato’: activista ironiza invitación de Sheinbaum a Merlín

Gustavo Hernández, padre buscador que tiene un hijo desaparecido desde 2024, ironizó que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya invitado al Pato Merlín, quien se dio a conocer durante las celebraciones del Mundial, a Palacio Nacional, y no a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Cuac cuac, Presidenta Claudia Sheinbaum, si quiere no me vea como un padre que busca a su hijo, véame como un pato, pero por favor dígame: ¿Cuándo me recibe en la mañanera? Cuac, cuac”, escribió Hernández.

“Y no soy solo yo: hay más de 133 mil personas desaparecidas en este país que todos los días son buscadas por sus seres queridos. Aunque la ausencia de mi hijo me ha convertido en un padre buscador de tiempo completo, también soy mexicano, como todas las familias que buscamos, y sueño con ver a la Selección Mexicana de Futbol campeona. Ustedes, los seleccionados, son héroes nacionales para millones de personas que tienen la esperanza de verlos campeones. Yo también tengo esa esperanza, pero mi mayor anhelo es verlos campeones con mi hijo de regreso en casa, haciéndole las hamburguesas que me gustaba hacerle antes de que lo desaparecieran”, escribió Hernández.

Hernández dijo a los seccionados del Javier “Vasco” Aguirre que “no hay lucha más humana y dolorosa en este mundo que tenerle que dedicar nuestra vida a buscar a nuestros hijos para que regresen a casa”.

“A pesar de eso, nos han reprimido en nuestras manifestaciones para intentar silenciarnos. Cada vez que intentamos llevar la búsqueda de nuestros hijos a las cámaras que cubren el Mundial, somos recibidos por granaderos y grupos de choque que nos impiden llevar nuestras mantas a los estadios, que arrancan las fichas de búsqueda de nuestros seres queridos y que intentan convertir nuestro amor en enfrentamientos violentos para desacreditarnos, el amor de padres y madres buscadores que nunca responderemos a la violencia, ya que nosotros caminamos con la fe y la esperanza de encontrar y abrazar a nuestros hijos”, comentó.

Prosiguió: “Aunque quieran empujarnos a ese camino, nosotros siempre seguiremos buscándolos con paz y amor. (...) Por ello, les pedimos que miren hacia una de las heridas más profundas que enfrenta México: la desaparición de miles de personas y la lucha incansable de las madres buscadoras que recorren caminos, campos, desiertos y ciudades tratando de encontrar a sus hijas, hijos, hermanos, esposos y seres queridos”.

Hernández dijo que el mundo observa a México, por lo que “un gesto de empatía de su parte podría ayudar a visibilizar esta realidad”.

“Podría acercarnos muchos pasos a encontrar a nuestros hijos. Un mensaje, una muestra de solidaridad o un pronunciamiento en favor de las familias buscadoras enviaría una señal poderosa: que el deporte también puede ser un espacio para la dignidad, la memoria y la esperanza; que los seleccionados mexicanos son verdaderos héroes nacionales, no solo porque son capaces de ganar un Mundial, sino porque también son personas humanas, empáticas y solidarias que utilizan su posición para ayudar a sanar este México que tanto ha sufrido”, comentó.