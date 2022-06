‘No, no somos iguales, bendito sea Dios’, responde Felipe Calderón a AMLO

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa respondió en su cuenta de Twitter al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, ante señalamientos de que tiene vínculos con el narcotráfico, aseguró no ser igual que su contrincante en las elecciones de 2006.

“En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios”, escribió el ex mandatario nacional.

¿CUÁL ES MI VINCULACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO? YO NO SOY FELIPE CALDERÓN, DICE AMLO ANTE ACUSACIONES DE SENADORES DE EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los Senadores de EU Marco Antonio Rubio García y Rafael Edward “Ted” Cruz a que presenten pruebas por sus dichos de que él ha entregado partes del territorio de México a los cárteles del narcotráfico.

“Yo le digo a Marco Rubio, pero también al otro [Ted Cruz], que presenten pruebas”, retó el mandatario mexicano, quien también aseveró tener pruebas de que el legislador por Texas, a quien confundió con el Senador de Florida, ha recibido dinero de las armerías para legislar en contra de la regulación de las armas.