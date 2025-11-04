‘No ocurrirá’, responde Sheinbaum a presunto plan de Trump de atacar a cárteles en México

Luego de que la cadena estadounidense NBC reportó que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, la Presidenta de México, Claudia Sheinabum Pardo, enfatizó que ello no iba a ocurrir.

“Eso no va a ocurrir”, dijo durante su conferencia de prensa matutina, donde también recordó que había un acuerdo establecido con el Gobierno de Estados Unidos, mismo que fue confirmado con la visita de Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, en el que se estableció la coordinación y colaboración, “sin subordinación de ninguno de los estados”.

Además, Sheinbaum Pardo comentó que en conversaciones telefónicas con Donald Trump, ella misma se opuso a su ayuda para atender la situación de seguridad en el País con el envío de tropas.

“Somos soberanos, podemos coordinarnos, se puede compartir la información, la capacitación de ambos lados de la frontera”, subrayó.

Señaló que recientemente hubo otra incautación de armas en Estados Unidos.

“Siempre hemos dicho que a ustedes les interesa que de México a Estados Unidos no pase droga ilegal, pero a nosotros nos interesa que no pasen armas de Estados Unidos a México y eso quedó como parte del entendimiento”, afirmó.