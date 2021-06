No pienso aún en 2024, sino en que AMLO se vaya en 2022: De Hoyos

MÉXICO._ El empresario Gustavo de Hoyos Walther descartó que por el momento piense en ganar la Presidencia de México en las elecciones de 2024, y aseguró que ahora se enfocará en promover la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Entrevistado en el programa “Los periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire, en la plataforma de YouTube, el presidente de la organización Alternativas por México dijo que pensará en si quiere o no ser candidato presidencial una vez que se logre la revocación de mandato.

– ¿Ya desististe de tu propósito de ser Presidente de México? – le preguntó Delgado Gómez.

“Yo en lo que estoy empeñado es primero en construir la coalición [Va por México], es algo que afortunadamente se logró con el trabajo de muchos, hoy lo que tengo en mi proyecto inmediato es contribuir a que el Presidente López Obrador deje su responsabilidad. Esta pregunta que me haces me la voy a hacer probablemente cuando se logre la revocación de mandato. Es muy diferente pensar en algo para el 2022 que pensar en algo para el 24. Hoy por hoy no está en mis sueños ni en mis pesadillas”, respondió el ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El también integrante del movimiento Sí por México, que impulsó la coalición de PRI-PAN-PRD en las pasadas elecciones federales, dijo que será un promotor del voto en contra de López Obrador durante la revocación de mandato, también adelantó que los partidos de aún no han discutido qué postura tomarán.

“Lo voy a decir categóricamente: Gustavo de Hoyos y Alternativas por México va a impulsar que en el mes de marzo, cuando se lleve a acabo el proceso constitucional de revocación de mandato, haya una cesación, una terminación anticipada del periodo de la gestión del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador”, expuso en la entrevista.

“Esto absolutamente convencido de que lo mejor para el país es que el Presidente López Obrador cese por la vía institucional su mandato”, agregó.

– ¿En este objetivo trabajan juntos tú y Claudio X. González? –le inquirió Álvaro Delgado.

“Lo hemos comentado, todavía este proyecto no ha sido sometido a la discusión de las organizaciones de Va por México. Nos dimos un tiempo después de acabar la elección, estimó que a medidos de julio tendremos una definición ya a nivel institucional. Yo trataré de convencer a las organizaciones de Va por México y posteriormente a los partidos de oposición”, respondió.

De Hoyos Walther reconoció que está a la espera de fortalecer la coalición Va por México para las elecciones de 2024 e insistió en que tanto él como los empresarios que participan no fungen como “patrones” de los partidos de oposición.

“Me parece exagerado decir que somos los patrones de estas formaciones, está bastante alejado de la realidad; representamos una manera de pensar, una trayectoria personal en organizaciones, en esa calidad estamos interviniendo, no en una especie de liderazgo patronal de los partidos, y la verdad es que también están grandecitos y no creas que nos harían mucho caso, lo que sí ayudamos es a que se acerquen a grupos de la sociedad civil”, dijo.