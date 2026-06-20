$!‘No podemos dar por buena la afiliación’: INE advierte a Morena revisar identidad de 12 millones de personas por registro electrónico

Consejeros del Instituto Nacional Electoral advirtieron que Morena deberá establecer mecanismos más robustos para acreditar la identidad y voluntad de las personas afiliadas a su partido, luego de que se reportó un padrón superior a los 12 millones de militantes incorporados mediante una campaña nacional de afiliación.

En sesión del Consejo General del INE, la consejera Carla Humphrey cuestionó dicho método de afiliación, pues el concepto de “medios electrónicos”, dijo, resulta demasiado amplio y ambiguo, ya que podría abarcar desde aplicaciones especializadas hasta un simple correo electrónico.

“Medios electrónicos es un correo electrónico. Evidentemente con eso no podemos nosotros dar por buena la afiliación de ninguna persona a ningún partido político”, afirmó.

El consejero Uuc-kib Espadas indicó que la afiliación partidista trasciende la vida interna de los partidos políticos porque involucra derechos de millones de ciudadanos y tiene repercusiones para todo el sistema electoral.

“Este instituto no puede abrir la puerta para que un estatuto partidista reduzca las garantías al respeto de la ley que se han venido construyendo a lo largo de los años”, advirtió.

Espadas señaló que el INE tiene facultades para fijar condiciones mínimas que permitan validar cualquier mecanismo innovador de afiliación, particularmente cuando se trata de registros realizados por vías digitales.

Además, recordó que los padrones de militantes no son documentos privados de los partidos, sino instrumentos sujetos a supervisión pública y electoral, por lo que deben cumplir estándares de certeza sobre la identidad de las personas inscritas.



Tribunal no reconoce 93 mil afiliaciones a Morena por duplicidad

El pasado 17 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral de no reconocer a Morena 93 mil 742 afiliaciones cuestionadas por duplicidad, por lo que dichos registros seguirán siendo contabilizados para organizaciones que buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales.

Por mayoría de votos, el pleno avaló el proyecto del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el expediente SUP-RAP-113/2026, en el que se determinó que Morena no acreditó con la documentación original requerida que las personas involucradas debían permanecer afiliadas al partido guinda.