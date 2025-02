No podemos hablar de sustentabilidad si no se resuelve la pesca ilegal: Consultora Humint

Itzel Chan

La pesca ilegal es uno de los constantes problemas en los mares de México. Así su atención con urgencia representa uno de los retos más grandes para las autoridades federales, de acuerdo con Rodrigo Elizarrarás, director general de la consultora Humint.

A pesar de que existen esfuerzos provenientes, principalmente, de la sociedad civil para contrarrestar esta problemática que afecta a las comunidades pesqueras y a los ecosistemas marinos, para Elizarrarás se trata de trabajos aislados que no serán suficientes si de parte de las autoridades responsables no hay mayor atención.

En el inicio de la actual administración que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum, en entrevista para Causa Natura Media, el consultor y analista en temas de economía azul, advierte que el país está rezagado en materia de combate a la pesca ilegal y, por lo tanto, también en materia de pesca sustentable.

Al respecto, Elizarrarás sugiere que antes de hablar de sustentabilidad, habrá que atender la pesca ilegal: “Mientras no la tomemos en serio, mientras no se resuelva y hagan acciones de inspección y vigilancia, no se va a avanzar; y no podemos hablar de sustentabilidad si no se resuelve la pesca ilegal”.

Especies más afectadas en México

A nivel mundial se calcula que la pesca ilegal representa el 20 por ciento de la captura total. No obstante, en México ese porcentaje asciende a 40 por ciento aproximadamente, de acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Entre las pesquerías más afectadas por el lavado de pescado se identifican el caracol, jaiba, pepino de mar, langosta, camarón, huachinango y cangrejo, así lo indica Oceana en reportes del 2024.

En el caso específico del Golfo de California hay siete especies que presentan mayor impacto por la pesca ilegal como la jaiba, camarón, dorado, tiburón, callo, pepino y sardina. No obstante, el consultor indica que hay otras pesquerías afectadas. “Tal es el caso de la totoaba, la vaquita marina o como el pepino marino que se lo acabaron por falta de acciones y regulaciones. También podemos hablar del dorado en la zona de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Nayarit. Otra especie con más amenaza es el mero y por ese rumbo van el pulpo y la langosta”, describe.