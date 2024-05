“Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, estamos porque tenemos humanidad dentro de nosotros, entonces estamos aquí por esto, así es que tenemos que crear un espacio seguro para personas que estén a favor de la causa”.

“Hay gente homosexual en el Medio Oriente que está muriendo”

Chema es una persona queer no binarie que se identifica con el pronombre Elle. Tiene 27 años y estudia la carrera de Comunicación y gestión de la Cultura y las Artes en la Universidad de la Comunicación. Es de Baja California, pero su familia siempre le habló abiertamente del colonialismo de Israel y que el genocidio comenzó hace 75 años.

Se ha unido a la exigencia de la liberación del pueblo palestino porque no puede ignorar que están asesinado a miles de personas, entre ellas infancias y mujeres, pero sobre todo para visibilizar la vulnerabilidad de las personas de la comunidad LGBTQ.

“La gente tiene que entender que eso no se trata de nosotros, o sea, ¿por qué no por qué no hacer esto por otro?, ¿no? Es que esto se trata de otras personas. Todos nuestros movimientos son interseccionales; la gente no sabe que hay gente queer en Gaza, hay gente homosexual en el Medio Oriente que está muriendo”, expresó.