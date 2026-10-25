‘No queremos corrupción en la 4T’: Sheinbaum habla de honestidad en medio de polémicas de Taddei

En medio de los señalamientos contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, por posible uso indebido de recursos públicos, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el sábado que en la llamada Cuarta Transformación “no queremos corrupción”.

Sin hacer referencia a la titular del INE, la Mandataria agregó en su discurso desde Apatzingán, Michoacán, que “la autoridad moral viene de la honestidad”.

“La autoridad moral viene de la honestidad. No queremos corrupción en la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Entre todos y todas debemos garantizar eso, honestidad. Es nuestra mayor defensa. La autoridad moral, ética viene de ahí. La mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí. La mejor defensa de nuestros principios viene de ahí. No se nos debe olvidar nunca que la unidad del pueblo con su gobierno, parte de la base de ese principio juarista: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo.

Por la mañana, la Presidenta también evadió los cuestionamientos de la prensa.

“Después hablaremos de eso”, indicó a su llegada para el evento “Créditos Finabien para mujeres” en Apatzingán, Michoacán.

Más tarde, el INE aseguró que está a favor de que se investigue a fondo “y con pleno respeto” la auditoría a los procesos de licitación del órgano, pues lo consideró coherente, por lo que colaborará con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes.

“Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes. Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley”, señaló en un comunicado.

Asimismo, la presidencia del órgano electoral indicó que “se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley”.

“Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra. Por eso lanzamos el micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, que en breve estará a disposición de la ciudadanía. Ahí se podrán consultar las contrataciones, los montos, los proveedores y los documentos que respaldan cada etapa”, aclaró.



Uso posible de recursos públicos

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, negó favorecer a empresas proveedoras y anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las licitaciones del organismo, tras los señalamientos periodísticos sobre contratos y vínculos entre proveedores y personal adscrito a su oficina.

En una conferencia de prensa sin permitir preguntas de los reporteros, aseguró que los antecedentes sobre posibles omisiones en las declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas mencionadas en las publicaciones ya fueron enviados al Órgano Interno de Control, además de presentar una propuesta de portal para consultar las contrataciones del instituto.

“Esta presidencia no tiene empresas favoritas. ¿Por qué? Pues porque en la contratación pública, lo que debe de existir son reglas, expedientes, competencia cuando así corresponda y decisiones que puedan revisarse”, afirmó.