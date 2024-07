El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que jueces ponen como excusa el ser amenazados para liberar a presuntos delincuentes cuando en realidad hay dinero de por medio.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario mencionó que los jueces que pasan por dicha situación, tienen como opción pedir un cambio, protección, dedicarse a la docencia o buscar otro trabajo y de esa forma, evitar convertirse en cómplices de la delincuencia.

“Últimamente he estado escuchando que si los jueces dejan en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo de las bandas de narcotráfico, hay que comprender que corren peligro. Pues sí, puede ser que eso sea un motivo pero no puede ser el motivo principal porque si ese juez tiene que hacer algo por amenaza, él podría muy bien decir para no convertirse en cómplice, ya no quiero estar aquí en este juzgado, pido mi cambio”, sostuvo.

“Si tienen muchas convicciones puede decir, no quiero trabajar en esto, voy a buscar otro trabajo, voy a un despacho, voy a la docencia o puede pedir protección, quiero que me cuiden, pero no voy a resolver nada por amenaza o temor, algo que beneficie a un presunto delincuente, alguien que esté acusado de homicidio, secuestro y que lo dejan libre”, acusó.

De acuerdo con el Mandatario, el principal problema dentro del Poder Judicial es la corrupción, y si un juez actúa bajo amenaza es porque recibirá dinero a cambio.

“El caso más utilizado es ¿y la amenaza? Si hay amenaza, pide que te cambien, pide que te protejan, no quieres riesgo dedícate a otra cosa, pero si eres juez no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente. No uses eso como excusa cuando está de por medio el dinero”, señaló.

Asimismo, López Obrador dijo que algunos casos tardan años en resolverse porque los acusados compran o amenazan a peritos que nunca se presentan para acreditar su identidad.

El presidente considera que las y los ministros no conocen de estos casos, pero si lo hicieran, admitirían que el Poder Judicial precisa de una reforma.

Finalmente, mencionó que tras una limpia en esta división será necesario continuar con una en los ministerios públicos y en las fiscalías estatales para que los juzgadores no dejen en libertad a criminales porque el expediente está mal integrado.

AMLO acusa demora del Poder Judicial en casos de defraudación fiscal

En este contexto, el Presidente López Obrador dio a conocer 13 casos de defraudación fiscal cuya audiencia inicial ha demorado varios meses o incluso continúa sin fecha establecida.

Si bien no exhibió los nombres de las empresas involucradas, entre ellas se encuentran algunas que se dedican a la transportación aérea, son refresqueras, cementeras, petroleras, alimenticias, gasolineras, tiendas departamentales, entre otras.

Según lo expuesto por el mandatario, en promedio el Poder Judicial ha tardado 159 días en promedio otorgar una fecha de audiencia para resolver estos casos.

“¿Para quién trabajan? Es como el ministro que vimos que de repente llega un expediente y lo pide y lo guarda, es lo mismo y ¿dónde está la justicia rápida y expedita? Y esto tiene que ver con la Hacienda Pública, esto es dinero del pueblo de México. Vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto porque también se habla de la delincuencia organizada y esta otra, la de cuello blanco”, apuntó.

Asimismo, adelantó que el martes 23 de julio dará a conocer otros casos más aunque sin mostrar los nombres de las empresas para no violar el debido proceso.