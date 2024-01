Tras 60 días de proselitismo, Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, cerró su precampaña, en la plaza Miguel Hidalgo, del municipio de Acámbaro, en Guanajuato.

En su discurso, dijo que tenían que dar una pelea histórica en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024, debido a que, según ella, enfrentaba una elección de Estado.

Ante ello, demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se pusiera a trabajar, en lugar de atacar a empresarios y a ciudadanos.

”Es momento de entender que le entramos ahora o nunca, el país se nos va de las manos, por eso tenemos que dar la pelea más histórica, salgan a convencer, a caminar, los necesito [...] necesitamos de ustedes para luchar, recuperemos el valor de la vida, recuperemos el valor de la verdad, bastan de tantas mentiras, recuperemos la libertad”, enfatizó Gálvez Ruiz.

“Yo le exijo al Presidente López Obrador, que venga a Guanajuato, que venga un les de la cara a los guanajuatenses para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes, todavía tiene tiempo, que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección. Le exijo que se ponga a trabajar”, pidió.

“Que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios, que ataque a los violadores, no a las feministas, que se solidarice con respeto a las víctimas y no a los narcotraficantes. Le exijo que dé la cara a los guanajuatenses, que deje de presionar a ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia, todavía le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar”, señaló.

“Hoy tenemos un Gobierno muy agresivo con los empresarios, pero qué tal de tímido es con los delincuentes, hoy tenemos un gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores. Nosotros necesitamos hacer un gobierno que realmente enfrente los problemas, no podemos acostumbrarnos a vivir así”, indicó.

Gálvez Ruiz recordó que Claudia Sheinbaum había estado en Guanajuato para culpar al Gobierno del militante panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de ser el responsable de la inseguridad en dicha entidad.

”Desde aquí le digo que es falso. El Presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. El actual Presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo, pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza de que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz”, reviró.

”No le voy a echar la culpa [de la inseguridad] a [Felipe de Jesús] Calderón [Hinojosa], no le voy a echar la culpa a [Enrique] Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a este Gobierno, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel, por eso hoy me vengo a comprometer con Guanajuato. ¡Basta!, basta que asesinen a los jóvenes, basta que Guanajuato sea una noticia mundial, por lo que le pasó a los jóvenes en Celaya y en Salvatierra, por eso tengan la certeza, vamos a cuidar de los jóvenes porque yo soy madre de dos hijos”, enfatizó.

“Nosotros necesitamos hacer un Gobierno que, realmente, enfrente los problemas, no podemos acostumbrarnos a vivir así, no se acostumbren a la inseguridad, esto no es vida, tenemos que luchar porque saben qué ustedes merecen más, sus hijos merecen más”, insistió.

Tras reconocer que la percepción de inseguridad en Guanajuato era del 83 por ciento -según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la precandidata presidencial opositora señaló que en la Ciudad de México era del 80 por ciento y que fue Sheinbaum Pardo quien fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

”No tiene cara para venir a presumir de una gran estrategia”, expresó Gálvez Ruiz, quien estuvo acompañada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, así como por la precandidata a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Que el Presidente se deje de hacer guaje, que le entre a investigar los actos de corrupción de sus hijos, es muy doloroso pero lo tiene que hacer, si realmente le quiere cumplir a los mexicanos con el hecho de que se acabaría la corrupción. Parece, insisto, que primero los pobres quedaron atrás, primero los López. Esto confirma que en este país son primero los López”, señaló.