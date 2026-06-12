No se hablará de Rocha Moya en reunión bilateral: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no formará parte de la agenda de la reunión de seguridad que autoridades mexicanas y estadounidenses sostendrán en la Ciudad de México, y adelantó que el Gobierno de México insistirá en exigir pruebas que respalden las acusaciones formuladas desde Washington contra políticos sinaloenses presuntamente vinculados con el narcotráfico.

Precisó que el encuentro bilateral estaría enfocado exclusivamente en los compromisos contenidos en el acuerdo de seguridad alcanzado entre ambos gobiernos hace aproximadamente ocho meses.

“No se toca ese tema, porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de ocho meses”, sostuvo durante su conferencia mañanera, en respuesta a preguntas sobre la posibilidad de que funcionarios estadounidenses plantearan el caso de Rocha Moya en la mesa.

“Vamos a insistir, por supuesto, en el asunto de las pruebas”, añadió.

La reunión fue anunciada por Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores, tras una llamada telefónica con Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Velasco informó que el encuentro daría seguimiento a la cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza, combate al crimen organizado transnacional y combate a las finanzas ilícitas, y que a la mesa asistirían representantes del Gabinete de Seguridad mexicano y personal de la Embajada de Estados Unidos encabezado por el Embajador Ronald Johnson.

La Presidenta explicó que la delegación mexicana estaría integrada por representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

“Participan a nivel de subsecretarios en la reunión. Encabezará en el inicio Roberto y después ya se queda representación de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Marina y Guardia Nacional”, detalló.

Las tensiones en la relación bilateral respecto al caso Rocha Moya se intensificaron desde abril de 2026, cuando autoridades estadounidenses solicitaron acciones contra diversos funcionarios de Sinaloa y el Mandatario estatal solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo mientras avanzaban las investigaciones.

El Gobierno federal ha reclamado públicamente que Washington entregue elementos de prueba que sustenten las acusaciones formuladas y ha rechazado cualquier intento de injerencia en asuntos internos.

Sheinbaum Pardo adelantó que una vez concluida la reunión se daría a conocer información adicional sobre las solicitudes de evidencia planteadas por México.

“Ya vamos a dar posteriormente más información sobre este tema”, expresó.