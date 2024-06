Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que el Gobierno de México no podría extraditar al empresario argentino Carlos Ahumada Kurrz, debido a que tiene un amparo para frenar una orden de reaprehensión y algunas causas en su contra ya habrían prescrito.

La titular de la SSCC explicó que, debido al amparo concedido a Ahumada Kurtz, se informó tanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), como a la Fiscalía General de la República (FGR), respecto a la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del “sentenciado”.

“En virtud de que había un amparo, se informó a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía General, de la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del sentenciado, o sea, había una orden de reaprehensión, se amparó contra esa orden y pues no se puede cumplir esa orden”, indicó la funcionaria federal.

“También se especifica que en algunas otras causas ya prescribieron, eso es lo que legalmente corresponde y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición“, aseguró la titular de la SSPC, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Cuestionada respecto a si el empresario argentino se encontraba detenido ilegalmente en el país sudamericano, Rodríguez Velázquez argumentó que eran la FGJCDMX y la FGR, las que tenían los detalles de dicho litigio.

“Yo no quiero entrar a fondo porque es la Fiscalía la que nos ha dado esa información. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenían materia para pedir una extradición, porque estaban parados contra cualquier orden de reaprehensión, en suma. Cosas y detalles sobre litigio no los tiene el Gobierno Federal. Eso se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República”, enfatizó la titular de la SSPC.