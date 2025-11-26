$!‘No se puede prometer lo que no se es posible entregar’, dice Sheinbaum por falta de acuerdo con campesinos y transportistas

“Cuando hay una demanda legítima, pues se busca encontrarle salidas para que se pueda atender”, sentenció este miércoles desde Palacio Nacional.

En conferencia matutina, la Mandataria dijo que “no se puede prometer lo que no es posible entregar” y sostuvo que su administración acostumbra a “hacer compromisos y no promesas”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció ante la falta de acuerdo entre campesinos y transportistas con la Secretaría de Gobernación por sus exigencias de seguridad y precios justos y señaló que cuando existen demandas legítimas, estas se atienden mediante una mesa de diálogo para alcanzar una solución, siempre y cuando se encuentren en el marco de los recursos disponibles.

Añadió que, ante la situación, serán la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quienes se encarguen de ofrecer la información detallada sobre el estado de las negociaciones con transportistas y productores del sector agrícola.

Asimismo, Sheinbaum indico que la mesa de diálogo se mantiene abierta incluso cuando las demandas se perciben como un asunto político para “generar algún problema” o tienen como objetivo la “defensa de algún privilegio,”. No obstante, reconoció que hay temas que en esos casos no se pueden resolver.

La presidenta puso como ejemplo la situación de los productores de maíz, quienes enfrentan un precio “muy bajo” este año y el próximo. Para atender esta demanda, se buscó una solución tripartita.



Transportistas y productores agrícolas, sin acuerdo con Gobernación

Las declaraciones de la mandataria ocurren ante la falta de acuerdo entre autoridades de su administración con transportistas y campesinos, luego de una reunión que se extendió por varias horas el martes en la Secretaría de Gobernación.

Durante la noche del 25 de noviembre, la Asociación Nacional de Transportistas informó que no se llegó a ningún acuerdo en el encuentro, por lo que continuarán las protestas.

En un breve comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas mencionó que sus peticiones fueron condicionadas al retiro de los bloqueos carreteros y consideraron que sus exigencias no han sido escuchadas.

“Nos encontramos en la Secretaría de Gobernación pero han condicionado las soluciones a nuestras exigencias a la liberación de carreteras. Hasta el momento no existe un diálogo que ofrezca soluciones a nuestra demanda de seguridad en carreteras, solución a las necesidades del hombre camión y operadores, precios justos para el campo y de modificar la ley de aguas”.

Por lo que aseguraron que continuarán los bloqueos carreteros que mantienen en varios puntos del país e hicieron un llamado a más personas a unirse. La mañana de este miércoles, ambos sectores reiteraron su petición.

El llamado de ambos gremios se presenta a dos días de haber convocado a un paro nacional para exigir seguridad en las carreteras, un aumento a los precios de garantía