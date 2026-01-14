‘No se puede usar justicia como vendetta política’, dice Sheinbaum de detención de Rector de Campeche

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó un informe completo a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, sobre la detención de José Alberto Abud Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, quien fue aprehendido el 13 de enero, por presunta posesión de estupefacientes.

“No se puede usar la justicia como una vendetta política”, afirmó Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de este 14 de enero, al referirse al caso que generó controversia en la comunidad universitaria de Campeche.

Solicitó una nota detallada sobre las acusaciones y las pruebas que sustentaron la detención del funcionario universitario.

Sheinbaum Pardo subrayó que en México no puede haber ninguna detención vinculada con asuntos políticos y enfatizó que debe prevalecer el debido proceso.

Sin embargo, matizó que si se comete un delito y se aportan pruebas suficientes, debe aplicarse la justicia sin excepciones, independientemente de que se trate de un rector, periodista o funcionario público.

La detención de Abud Flores ocurrió este 13 de enero de 2026, en Campeche. El arresto se ejecutó tras un reporte ciudadano que alertó sobre una camioneta con personas presuntamente armadas.

Según informó el Fiscal General del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, durante la inspección del vehículo los agentes de la Policía Estatal Preventiva no localizaron armas, pero encontraron sustancias ilícitas.

El Rector viajaba acompañado de su esposa y su chofer, quienes también fueron detenidos.

El Fiscal Villacís Rosado explicó que en un primer momento las autoridades desconocían la identidad del detenido, cuya confirmación ocurrió hasta que se localizó una credencial oficial entre sus pertenencias.

Precisó que el delito imputado corresponde a posesión simple de estupefacientes.

Abud Flores fue trasladado inicialmente a la Fiscalía General del Estado de Campeche y posteriormente al Centro de Reinserción Social de Koben, donde permanecería en espera de su audiencia inicial.

De acuerdo con la legislación aplicable, el delito de posesión simple de estupefacientes contempla sanciones, que van de 20 días hasta dos meses de prisión.

La detención generó una respuesta inmediata de la comunidad universitaria.

El Consejo Universitario de la UACAM calificó el arresto como “profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al respeto que deben prevalecer en un Estado de Derecho”.

En su comunicado, expresó que la autonomía universitaria no es un privilegio, sino una conquista histórica que resguarda la pluralidad y el pensamiento crítico.

Denunció que personas ajenas a la institución intentaron convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en una sede alterna, con el aparente objetivo de destituir al Rector, acto que calificaron como una intromisión inadmisible en la vida interna de la universidad.

A pesar de la controversia, durante la madrugada del 14 de enero, el Consejo Universitario sesionó en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI y aprobó la destitución de Abud Flores.

En la misma sesión, designó a Fanny Guillermo Maldonado como nueva Rectora de la institución.

Guillermo Maldonado, abogada y notaria pública, se desempeñaba como coordinadora de Asuntos Jurídicos de la UACAM, antes de su nombramiento.

La Secretaría de Gobierno de Campeche, a través de su titular Liz Hernández, difundió un mensaje público en el que reconoció la trayectoria profesional de la nueva Rectora y expresó disposición para colaborar en temas educativos.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior solicitó a las autoridades estatales conducirse conforme a la legalidad, respetar el debido proceso y garantizar la autonomía universitaria de la UACAM.

“Es fundamental que se garantice el acceso a la verdad y la justicia, esclareciendo los hechos con una puntual aplicación de la ley y sin sesgos políticos”, refirió la organización.

Hamid Abud, hijo del ex Rector, publicó mensajes en redes sociales en los que acusó al Gobierno estatal de abuso de poder y de interferir en los asuntos internos de la universidad.

Responsabilizó al equipo de la Gobernadora Layda Elena Sansores San Román de un presunto acoso político.

La detención de Abud Flores ocurrió en un contexto marcado por tensiones previas entre el Rector y el Gobierno estatal.

En meses recientes, la Gobernadora acusó públicamente a Abud Flores de presuntas irregularidades administrativas y lo calificó de “aviador” en su programa “Martes del Jaguar”.

El Rector rechazó dichos señalamientos, defendiéndose de las acusaciones de corrupción y asegurando que las pruebas presentadas por la Gobernadora eran falsas.

Uno de los episodios más recientes fue la negativa del Rector a permitir el ingreso de diputados locales a las instalaciones universitarias, justificando esta medida como un acto de protección a la autonomía universitaria y la integridad académica.

La destitución de Abud Flores ocurrió a poco más de un mes de que concluyera su segundo periodo al frente de la UACAM, mientras su situación jurídica permanece sin resolución definitiva por parte de las autoridades.

El arresto se produjo apenas dos semanas después de la detención del ex Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Ruz Hernández, y dos ex colaboradores, acusados por presunto desvío de recursos por más de 90 millones de pesos.