No somos colonia de Rusia, responde AMLO por supuestos espías a mando militar de EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que México “no es colonia de Rusia”, ello luego de que Glen D. VanHerck, comandante del Comando Norte estadounidense, afirmó que la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU, por sus siglas en ruso), tiene desplegados en territorio mexicano más oficiales que en cualquier otro país del mundo, ello con el objetivo de influir en Estados Unidos.

“Pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse, cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarle telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero”, dijo el mandatario nacional.

“Que México es un país libre independiente y soberano que no somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos, pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas”, agregó el político tabasqueño.

“No sé [sí hay espías rusos en México], no tenemos información sobre eso. Y no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el País que lo pueda hacer, los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país”, insistió el Presidente.

“Y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención. Nosotros nos vamos a a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso”, subrayó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos.

“En este momento la porción más grande de miembros de la GRU en el mundo está en México. Estos son personal de inteligencia ruso. Y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en oportunidades y acceso en Estados Unidos”, dijo, ayer jueves 24 de marzo, Van Herck, durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU.

“Hay actores como China y Rusia que son muy agresivos y activos en toda el área de responsabilidad del Comando Norte incluido Bahamas y México”, dijo el comandante, en respuesta a un cuestionamiento del senador republicano Mike Rounds.

El también general de la Fuerza Aérea de EE.UU. y comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, aseguró que la inestabilidad en México creada por los cárteles mexicanos del narcotráfico, generan condiciones que pueden ser aprovechadas por agentes de Rusia y China, que afectarían la seguridad nacional estadounidense.

“Las organizaciones criminales transnacionales crean un ambiente no propicio para formar una familia, para el éxito económico. Y vemos que eso sucede justo en nuestra frontera, en México”, insistió el comandante del Comando Norte estadounidense.

“Mi preocupación es que tal inestabilidad crea la oportunidad para que actores como China, Rusia y otros que pudieran tener actividades nefastas en mente busquen acceso e influencia en nuestra área de responsabilidad, desde una perspectiva de seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó el general VanHerck.

Durante su audiencia, de la cual informó el diario Reforma, el comandante elogió también la colaboración con las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR) mexicanos, aplaudiendo el despliegue de elementos militares para la seguridad en México.

La GRU fue creada en 1942. Sobrevivió la disolución de la Unión Soviética en 1991 y es, en la actualidad, junto al Servicio Federal de Seguridad (SVR, por sus siglas en ruso), una de las dos agencias encargadas de espionaje en el extranjero.

Pero, además, la GRU cuenta con sus propias brigadas de fuerzas especiales. Ha sido acusada de atacar de forma cibernética a la Agencia Mundial Antidopaje y de envenenar, en 2018, al ex espía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido.

El general VanHerck es jefe del Comando Norte de EE.UU. desde agosto de 2020 y bajo dicha responsabilidad está encargado de las relaciones de cooperación cotidianas con la SEDENA y la SEMAR mexicanas. Antes se desempeñó como Director del Estado Mayor Conjunto.