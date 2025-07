‘No tenemos miedo’, responde Sheinbaum a Trump y dice que no está bien informado sobre lo que se hace contra la delincuencia

Dijo que no quiere polemizar públicamente al tú por tú con Estados Unidos, ya que eso no abona en nada.

La Mandataria también rechazó que los cárteles del narcotráfico tengan petrificadas a las autoridades mexicanas, como lo aseguró Trump.

“¿Cómo dijo él? Que tenemos miedo o que no sé qué... pues no, claro que no. La valentía tiene que ver con defender tus principios, la valentía tiene que ver si con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México, tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones, tiene que ver con hacer acciones de apoyo a la ciudadanía, tiene que ver con enfrentar las adversidades siempre. Entonces, por eso digo no voy a polemizar en lo particular, pero sí decimos nuestra opinión”, comentó Sheinbaum.

Durante la firma de la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo (HALT) en la Casa Blanca, Donald Trump agregó que las organizaciones delictivas tienen poder sobre los políticos y las personas electas.

Además, sin presentar pruebas, dijo que los funcionarios públicos tienen miedo, incluso, de ir a sus oficinas a trabajar.

“Los cárteles, que tienen mucho qué decir sobre México (...) Ellos tiene controles muy fuertes sobre México y tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que eso suceda. Las autoridades mexicanas se presentan en sus oficinas aterrorizados de ir a trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, los políticos y la gente electa”.