‘No tenemos nada qué esconder’: Maru Campos

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió los llamados de Morena a someterla a juicio político tras la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en el estado y aseguró que no tiene nada qué esconder.

En un video publicado en sus redes sociales señaló que en los últimos días ha habido mucha desinformación y ataques políticos a propósito del operativo en la Sierra Tarahumara, “en el cual se desmanteló un narcolaboratorio donde se hallaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina, como lo confirmó la Fiscalía General de la República”.

La Mandataria también dijo que ha habido mucha desinformación sobre el accidente ocurrido el 19 de abril en el que murieron dos agentes de la CIA y sobre las investigaciones que están en proceso, sin embargo, Campos aseguró que se está actuando con legalidad y transparencia, y volvió a negar cualquier colaboración con agencias de Estados Unidos.

“Con total transparencia y tal como se lo comuniqué al Secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones de experiencia e información de policía e investigación criminal. En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”.

En su mensaje menciona que aunque tiene claro que se debe combatir al crimen organizado, todo servidor público debe ajustar su conducta invariablemente a lo que mandata la ley, por lo que, dijo, instruyó la creación de la unidad especializada que investiga los hechos sucedidos.

“No me he pronunciado sobre las indagatorias para cuidar la entidad de la investigación y permitir que las autoridades competentes hagan su trabajo libremente y sin interferencia alguna. Ustedes me conocen, siempre he estado presente aún cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias”.

Maru Campos también hizo referencia a “ataques de Morena” y mencionó que en Chihuahua no habrá impunidad porque “no tenemos nada que esconder” e hizo referencia a los señalamientos en contra del Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por EU de presuntos vínculos criminales.

“Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles, no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico. Así que mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca, combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz”.