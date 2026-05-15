‘No tengo conocimiento de ese tema’, señala Sheinbaum sobre congelamiento de cuentas a Rocha y funcionarios

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no tenía conocimiento sobre el posible congelamiento de cuentas bancarias del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de funcionarios y ex funcionarios acusados en Estados Unidos.

En medios periodísticos han señalado que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, habría ordenado a bancos congelar cuentas del Gobernador con licencia, así como de los otros funcionarios y ex funcionarios acusados por Estados Unidos de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El sitio de noticias emeequis hizo referencia a un acuerdo con el que se habría notificado a los bancos sobre las medidas preventivas que se habrían de tomar.

Pero la Presidenta de México aseguró que no tenía información sobre ese hecho.

“No tenía conocimiento. Hoy no lo pregunté. No, no tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso”, manifestó.

En la conferencia matutina de este viernes, reiteró que no tiene conocimiento en particular sobre la UIF.

Sheinbaum Pardo señaló que la UIF es un área que es técnica y si encuentra alguna irregularidad, pues procede.