‘No tiene caso una reforma electoral desdibujada’, dice Sheinbaum ante falta de consenso de Morena con aliados

En medio de la falta de consenso de Morena y aliados, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “no tiene caso una reforma electoral desdibujada” y pidió esperar al próximo martes para abordar el tema, cuando tiene previsto presentar la propuesta.

Sheinbaum destacó que “hay temas que ha planteado la gente” y enfatizó eso es lo que están contemplando en el proyecto.

Asimismo, prometió retomar el diálogo público a profundidad la próxima semana: “ya el martes con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral”.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron este jueves durante su conferencia matutina en medio de la falta de consenso entre el partido guinda y sus aliados, el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, respecto a legisladores plurinominales y el financiamiento a partidos políticos.



Sheinbaum pide esperar ante cuestionamientos por falta de consenso

El miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que presente la iniciativa de reforma electoral y no adelantarse, ante los constantes cuestionamientos sobre su contenido y las diferencias que se han presentado entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La Mandataria fue cuestionada en su conferencia matutina sobre la falta de acuerdo entre el partido guinda y sus aliados, y la posibilidad de enviar la reforma electoral sin consenso previo, a lo que se limitó a responder: “Vamos a esperar al día que enviemos la reforma. Ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos”.

Más tarde, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo que esperarán a que llegue la iniciativa de reforma electoral al Congreso pero adelantó que se apegarán los principios de su partido.

“En Morena no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad, por lo que hace a los procesos electorales (...) Que quede claro que nosotros nos mantendremos en la postura de que tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México”.

—Ahora sí que con o sin aliados ¿habrá reforma? —se le preguntó.

—Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios siempre.

El legislador llamó a esperar a tener el documento y dijo que en su momento realizarán un análisis como grupo parlamentario.

En tanto, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no existen acuerdos con los partidos aliados, pero adelantó que su bancada respaldará la propuesta de la presidenta en sus formas, pese al riesgo de no lograr consensos:

“Aunque no pase como mayoría calificada, Morena, desde ahora le decimos a todos, que va a respaldar a la presidenta en la iniciativa que presente”, dijo.