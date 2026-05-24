‘No tiene nada de político’: Sheinbaum tras requerimientos de la FGR a Maru Campos y Rocha Moya

Los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; y el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son “procedimientos”, aseguró la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo.
“Entiendo, por lo que le informó la Fiscal a la Secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento”, dijo la Mandataria a medios de comunicación.
También aseguró que dichos llamamientos “no tienen nada de político”.
El 23 de mayo, la FGR dio a conocer que citó a la Gobernadora de Chihuahua y al ex Fiscal del Estado en calidad de testigos, por el caso de los agentes de la CIA que perdieron la vida luego de participar en la destrucción de un narcolaboratorio, sin embargo, dichos elementos estadounidenses no contaban con autorización de las autoridades federales para operar en México.
Por este caso han sido citados otros 50 funcionarios para entrevistarse con la FGR, además de que ha provocado debate político pues mientras el PAN respalda a la Mandataria, Morena ha solicitado su juicio político y desafuero por la supuesta violación a las leyes de Seguridad Nacional.
Al ser notificada, Maru Campos argumentó que se trata de una persecución política en su contra y mencionó que analiza con su equipo las acciones que habrá de tomar.
En un comunicado, el Gobierno de Chihuahua señaló que se trata de un acto sin precedentes, pues la Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal.
El mismo sábado también fueron citados los 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos criminales, entre ellos se encuentra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, detalló la FGR.
Tras darse a conocer el llamamiento, Rocha Moya; el Alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez; y el Senador Enrique Inzunza confirmaron que acudirán ante la Fiscalía General.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra 11 funcionarios, actuales y anteriores, de Sinaloa.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
En la acusación se señala a Ruben Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles; Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
Por los señalamientos, el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de EU el pasado 11 de mayo y cuatro días después se declaró no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York.
Ese mismo día se dio a conocer la entrega del ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega. El ex funcionario presuntamente se encontraba en Europa y viajó a Nueva York para ponerse a disposición de las autoridades.