‘No tiene nada de político’: Sheinbaum tras requerimientos de la FGR a Maru Campos y Rocha Moya

Los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; y el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son “procedimientos”, aseguró la Presidenta Claudia Shienbaum Pardo.

“Entiendo, por lo que le informó la Fiscal a la Secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento”, dijo la Mandataria a medios de comunicación.

También aseguró que dichos llamamientos “no tienen nada de político”.

El 23 de mayo, la FGR dio a conocer que citó a la Gobernadora de Chihuahua y al ex Fiscal del Estado en calidad de testigos, por el caso de los agentes de la CIA que perdieron la vida luego de participar en la destrucción de un narcolaboratorio, sin embargo, dichos elementos estadounidenses no contaban con autorización de las autoridades federales para operar en México.

Por este caso han sido citados otros 50 funcionarios para entrevistarse con la FGR, además de que ha provocado debate político pues mientras el PAN respalda a la Mandataria, Morena ha solicitado su juicio político y desafuero por la supuesta violación a las leyes de Seguridad Nacional.