$!‘No todos los que ganan sirven a la causa’: Durazo pide reforzar evaluación de aspirantes en Morena

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y Gobernador de Sonora, advirtió que no todos los aspirantes que ganan una contienda interna sirven a la causa de la transformación, por lo que propuso fortalecer su valoración política para garantizar que quienes representen al movimiento mantengan el compromiso con sus principios. Durante su mensaje de apertura de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, realizada este sábado 10 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México, Durazo reconoció que el partido tiene aspectos por afinar en la selección de sus representantes. “Debemos fortalecer, por ejemplo, la valoración política de los aspirantes”, planteó, para garantizar que las coordinadoras y los coordinadores conduzcan al movimiento sin apartarse de sus principios. “No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. Esa es una realidad”, sostuvo. En su discurso no detalló criterios específicos para esa valoración ni anunció cambios en las 17 coordinaciones estatales recientemente designadas.

Durazo cuestionó también a quienes alcanzan altos niveles de apoyo en las encuestas mediante pagos a medios de comunicación para elevar artificialmente su posicionamiento, en lugar de construir respaldo con trabajo territorial, sin identificar a ningún aspirante. “Hay quienes arrasan en las encuestas, pero su potencial electoral es producto de un incentivo no deseado y, por ello, perverso”, afirmó. “Aquel que, en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedica a pagar medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral. Ganar así no sirve al movimiento”, añadió. El dirigente defendió las encuestas como un mecanismo para escuchar a la ciudadanía y recordó que el Consejo Nacional las eligió a propuesta del fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que han permitido identificar liderazgos con arraigo social, capacidad organizativa y fortaleza electoral. “Este método nos recuerda que ninguna aspiración puede estar por encima de la voluntad colectiva, que los liderazgos se construyen desde abajo y que la legitimidad se gana caminando a ras de suelo y junto al pueblo, no en acuerdos cupulares”, expresó.

La reunión se celebró después de que Morena concluyó la designación de sus coordinaciones en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, un proceso que dejó inconformidades entre aspirantes del partido y diferencias con el Partido del Trabajo. Ante ese escenario, Durazo llamó a privilegiar los objetivos del movimiento por encima de las disputas y del reparto de posiciones. “Hay que recordar siempre que no nacimos para administrar cuotas de poder”, señaló. El presidente del Consejo pidió incorporar a quienes participaron sin resultar seleccionados, al reconocer que aportaron organización, experiencia y vínculos con las comunidades, y llamó a sumar a sus equipos en la siguiente etapa. “Ahora nos toca cerrar filas. En Morena nadie sobra. En Morena nadie debe quedar fuera. Caben primeramente los aspirantes que no resultaron designados”, afirmó. Durazo también llamó a construir 17 coaliciones ganadoras, amplias e incluyentes, y convocó al PT y al Partido Verde Ecologista de México a participar en las negociaciones. Reconoció su contribución a las reformas de los gobiernos de la Cuarta Transformación y consideró normales las tensiones ocasionales entre aliados. “Lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimirlas en una mesa de negociación”, sostuvo. Pidió que los acuerdos partan de lo que los partidos pueden ganar juntos, en lugar de centrarse en el riesgo de perder por el retiro de un aliado, y advirtió que Morena no debe asumir que la próxima elección le favorecerá de manera automática.



Montiel pide rechazar la frivolidad y trabajar en territorio En su intervención posterior, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió mayor cuidado en la conducta de sus integrantes, humildad y cercanía con las comunidades, y planteó que las alianzas deben responder al bienestar y a los principios del movimiento. “Debemos poder explicar al pueblo qué causas sostienen esta coalición, qué responsabilidades implica y cómo contribuirá al bienestar”, señaló. Montiel dirigió un mensaje específico a los 17 coordinadores estatales, a quienes exigió mantenerse del lado del pueblo, trabajar por su bienestar y rechazar la frivolidad. “Esta no es una distinción personal, es una encomienda colectiva, una responsabilidad que exige escuchar, organizar y estar presentes en el territorio”, afirmó. La dirigente también pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum mediante organización territorial, formación política y espacios de participación para jóvenes, y anunció que Morena retomará las propuestas del encuentro de pueblos indígenas y afromexicanos que encabezó esa mañana, antes de acudir al Consejo.