Sin referirse a ella por su nombre, José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), reprochó que Xóchitl Gálvez Ruiz, no valoraba el trabajo de dicha institución en la lucha contra el crimen, el tráfico de armas y el fentanilo.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde Mexicali, Baja California-, el almirante exigió pruebas a quienes descalificaban la labor de sus elementos, tras advertir que nunca debían lanzarse acusaciones sin sustento.

“Con referencia a su pregunta de que se dice que el fentanilo y las armas entran como si fuera con una gran facilidad, primero que nada, no valoran nuestro trabajo y las situaciones, y si tienen pruebas, que las presenten. Si tienen pruebas que las presenten, es muy sencillo, que presenten las pruebas, no nada más acusar por acusar”, exigió el titular de la Semar.

El almirante pidió que se proyectara un video en el que se detallaron las estrategias de las Fuerzas Armadas, para hacer frente al crimen organizado y, en particular, al tráfico ilegal de armas y drogas sintéticas.

“¡Basta de guardar silencio! ¡Basta de ocultar la verdad! ¡Hablemos claro!”, se podía leer en el inicio de la grabación, en el cual también se hizo referencia a la crisis de adicción al fentanilo en Estados Unidos y Canadá, así como las acciones de soldados, marinos y guardias nacionales mexicanos, en la lucha contra dicho opioide sintético.

Según el video, los precursores químicos utilizados para el fentanilo, tenían su origen en países de Asia y 47 por ciento de ellos ingresaban a México provenientes de Estados Unidos, a través de rutas aéreas, terrestres y marítimas.

Según lo indicó la grabación, para incrementar el control en el ingreso de precursores, ahora se permitía la entrada legal, con fines médicos, solo por las aduanas de Veracruz; Manzanillo, Colima; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango de Ocampo, en el Estado de México.

Un día antes, de gira por Tijuana, la política hidalguense criticó la labor de la Secretaría de Marina, luego de escuchar denuncias de supuestos maltratos a migrantes. La también senadora con licencia condenó que persistiera la corrupción en las aduanas y que el fentanilo ingresara a México, como si la Semar no existiera.

Durante el evento ‘Frontera Siglo XXI: Seguridad y Desarrollo’, Gálvez Ruiz se comprometió a canalizar recursos para modernizar la infraestructura fronteriza y hacer más ágiles las aduanas en el traslado de mercancías, al considerar que cederle el control a la Semar, provocó un caos en los procesos de importación y exportación de productos.

“Con todas las ciudades fronterizas de nuestro país a modernizar a invertir en los cruces fronterizos para que no tengan que estar tres horas ahí. Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado la Marina, ni han terminado con la corrupción y lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no era un problema: siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera”, acusó la candidata presidencial.