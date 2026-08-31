‘No vamos a desistir’ tras ataques con explosivos: Gobernador de Zacatecas

El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, afirmó que su administración no se dejará intimidar por los recientes ataques con explosivos registrados en el estado y sostuvo que continuará con la estrategia de seguridad, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quiénes están detrás de las agresiones.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario consideró que los hechos recientes deben analizarse a partir de los resultados de los operativos y detenciones realizados en las últimas semanas. Por ello, pidió al secretario de Seguridad Pública presentar en la próxima conferencia de seguridad una línea del tiempo que permita dimensionar las acciones emprendidas por las corporaciones estatales.

Monreal Ávila señaló que, de acuerdo con los avances de las investigaciones, los ataques registrados recientemente podrían tratarse de reacciones a las acciones de seguridad implementadas en Zacatecas. “Estas últimas acciones, hasta donde va la investigación, son reacciones de lo sucedido”, afirmó, aunque evitó adelantar conclusiones sobre los responsables.

El Gobernador se refirió al ataque ocurrido la noche del domingo contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, donde un vehículo con explosivos fue dejado frente a las instalaciones y posteriormente detonó. El hecho provocó personas lesionadas y daños en inmuebles y vehículos de la zona.

Sobre este caso, Monreal pidió esperar a que existan mayores avances antes de establecer públicamente una conclusión. Reconoció que se trató de un “asunto delicado” y consideró que la intención de quienes realizaron el ataque fue grave, aunque destacó que no consiguieron su objetivo.

El mandatario sostuvo que su gobierno mantendrá las acciones de seguridad y afirmó que la paz continuará como una prioridad. “No vamos a desistir ni nos vamos a amedrentar”, expresó al referirse a la estrategia de su administración, mientras las investigaciones buscan establecer las circunstancias y responsables de los ataques con explosivos ocurridos durante el fin de semana.

Investigan posible represalia tras detención

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, indicó que una de las líneas de investigación apunta a que la agresión contra la comandancia de Ojocaliente podría estar relacionada con la detención, un día antes, de un joven de 18 años durante un operativo en los límites de Zacatecas y Aguascalientes. De acuerdo con autoridades estatales, el detenido manifestó pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que los primeros indicios también apuntan hacia ese grupo criminal, aunque la posible relación entre la detención y el ataque continúa bajo investigación. Entre las diligencias se encuentran el análisis de videograbaciones, el procesamiento de la escena y la revisión de vehículos posiblemente relacionados con los hechos.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la estrategia de seguridad de su hermano y consideró que este tipo de agresiones pueden presentarse como respuesta al combate contra la delincuencia organizada. No obstante, lamentó las personas heridas y señaló que las autoridades federales y estatales deberán localizar a los responsables.