‘No vamos a encubrir a nadie’: Sheinbaum sobre caso de Cuauhtémoc Blanco por presunta violación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no se encubrirá a nadie en el caso del ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado de presuntamente cometer una violación en grado de tentativa.

Sin embargo, la mandataria cuestionó las acciones del ex fiscal, Uriel Carmona, quien fue destituido el pasado 6 de febrero tras pedir el desafuero de Blanco.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos en cualquier cosa ahí está la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías Estatales, pero sí me llama la atención la defensa al fiscal general de Morelos”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que le “llama la atención” que el fiscal de Morelos aseguró tener más de 10 carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco, “cuando ya sabía que lo iban a desaforar por el caso de un feminicidio que él ocultó”.

Finalmente, Sheinbaum pidió que se investigue el caso y señaló que “vale la pena” hablar de los motivos por los que se destituyó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Destituyen a fiscal de Morelos por diversos delitos

El pasado 6 de febrero el Congreso de Morelos aprobó la destitución del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, debido a que en los últimos años se le abrieron carpetas de investigación por diferentes delitos. Entre estos la “obstrucción de la justicia” en el caso de Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio y su presunta participación en el delito de tortura contra Luis Alberto “N”.

Carmona aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no hubo fundamento para su destitución como fiscal de Morelos y señaló que se trató de un “albazo” por parte del gobierno del estado.

El ex funcionario señaló que las imputaciones en su contra fueron usadas de manera “ilegal” e “inconstitucional” para justificar su destitución, luego de que pidiera el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

Por su parte, el ex gobernador de Morelos declaró que dicha solicitud fue por “persecución política” y aseguró que la acusación de presunta violación “es totalmente mentira”, por lo que dijo estar presente “hasta las últimas consecuencias”.

Morena no cobijará a Cuauhtémoc Blanco por presunta violación

Tras darse a conocer el intento de la Fiscalía de Morelos de desaforar a Cuauhtémoc Blanco para juzgarlo por una presunta agresión sexual que habría cometido contra su media hermana, líderes de Morena en el Congreso y la propia gobernadora, Margarita González, dijeron actuarán conforme a la ley y la justicia.

Previo a que Cuauhtémoc Blanco emitiera una declaración sobre el caso, la gobernadora morenista, Margarita Gonzales, aseguró que protegería a nadie.

“Yo no voy a proteger a nadie, ni mucho menos. Es una tarea de la Fiscalía y cuando la justicia siga su curso nosotros la vamos a respaldar”, mencionó la gobernadora también en una rueda de prensa.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, señaló que el Grupo Parlamentario “actuará conforme a la ley. Si hay elementos, nosotros no protegeremos a nadie. Pero si no los hay, no tenemos por qué condenar a personas inocentes”.

En ese sentido, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, explicó que el fuero del que goza Cuauhtémoc Blanco por ser diputado solo impide que sea detenido, mas no investigado por la Fiscalía de Morelos.

El líder de los senadores señaló que la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco “posiblemente” será votada, pero antes debe ser revisada por la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados.