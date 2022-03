‘No vamos a meternos’, dice AMLO sobre acusaciones de Scherer contra Cordero y Gertz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se meterá en las acusaciones del ex consejero jurídico Julio Scherer, contra la ex Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Decirles que eso tiene que ver con tribunales, con ministerios públicos, con juzgados, y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso. Nosotros estamos dedicados de tiempo y alma a la transformación de México, nos importa mucho el pueblo, todo el pueblo de México y en especial los pobres y eso es la transformación, que podamos vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico todo el tiempo”, dijo, previo a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Tampoco podemos evitar que haya diferencias que haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política y que además haya escándalos, y sensacionalismo en los medios, además la vida es así, la condición humana. No debemos de sorprendernos de todo eso, nada más que el Presidente está ocupado en otros asuntos y tengo yo que priorizar”, destacó desde las instalaciones del AIFA.