$!Noche Buena deja 42 homicidios dolosos en el País; Chihuahua, el estado con más casos

Durante este 24 de diciembre se registraron 42 homicidios dolosos en el País, de acuerdo con datos del Gobierno federal.

Chihuahua con seis casos, Jalisco con cinco, y el Estado de México, Morelos y Sinaloa con cuatro casos cada una, fueron las entidades más afectadas durante Noche Buena.

En Baja California hubo tres asesinatos; en Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, dos en cada uno; uno en CDMX, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sonora, y Yucatán, mientras que en el resto del país no se registraron.

Entre enero y noviembre, siete estados concentraron el 51 por ciento del total de homicidios que se cometen en el País: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Edomex, Guerrero y Michoacán.