$!Noche Buena deja 42 homicidios dolosos en el País; Chihuahua, el estado con más casos

Durante este 24 de diciembre se registraron 42 homicidios dolosos en el País, de acuerdo con datos del Gobierno federal.
Chihuahua con seis casos, Jalisco con cinco, y el Estado de México, Morelos y Sinaloa con cuatro casos cada una, fueron las entidades más afectadas durante Noche Buena.
En Baja California hubo tres asesinatos; en Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, dos en cada uno; uno en CDMX, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sonora, y Yucatán, mientras que en el resto del país no se registraron.
Entre enero y noviembre, siete estados concentraron el 51 por ciento del total de homicidios que se cometen en el País: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Edomex, Guerrero y Michoacán.
De acuerdo con el informe preliminar generado por las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad federal, del 1 al 24 de diciembre suman mil 167 asesinatos, lo que representa un promedio de 48.6 víctimas por día.
Estados como Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato atraviesan por crisis de seguridad debido a los constantes hechos de violencia derivados de las disputas entre grupos del crimen organizado.
Tan solo en Sinaloa, más de 12 mil elementos de diversas corporaciones de seguridad y policías locales fueron desplegados en los 20 municipios, con el objetivo de vigilar las zonas de mayor afluencia durante las celebraciones de Noche Buena y Navidad.