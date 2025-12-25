Nacional
Noche Buena deja 42 homicidios dolosos en el País; Chihuahua, el estado con más casos

Entre enero y noviembre, siete estados concentraron el 51 por ciento del total de homicidios que se cometen en México: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Edomex, Guerrero y Michoacán
25/12/2025 17:03
Durante este 24 de diciembre se registraron 42 homicidios dolosos en el País, de acuerdo con datos del Gobierno federal.

Chihuahua con seis casos, Jalisco con cinco, y el Estado de México, Morelos y Sinaloa con cuatro casos cada una, fueron las entidades más afectadas durante Noche Buena.

En Baja California hubo tres asesinatos; en Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, dos en cada uno; uno en CDMX, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sonora, y Yucatán, mientras que en el resto del país no se registraron.

De acuerdo con el informe preliminar generado por las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad federal, del 1 al 24 de diciembre suman mil 167 asesinatos, lo que representa un promedio de 48.6 víctimas por día.

Estados como Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato atraviesan por crisis de seguridad debido a los constantes hechos de violencia derivados de las disputas entre grupos del crimen organizado.

Tan solo en Sinaloa, más de 12 mil elementos de diversas corporaciones de seguridad y policías locales fueron desplegados en los 20 municipios, con el objetivo de vigilar las zonas de mayor afluencia durante las celebraciones de Noche Buena y Navidad.

