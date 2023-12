Bermúdez Requena dijo, en entrevista para El Heraldo de Tabasco, que los hechos de violencia fueron provocados por bandas locales. Agregó que no había detenidos, solo líneas de investigación.

El funcionario estatal dijo que fueron tres los heridos en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa. También mencionó que el motín en el penal de Huimanguillo dejó un fallecido, mientras que el motín en Comalcalco hubo un saldo blanco.

“Todos bien. Queremos guardar la tranquilidad; no hay nada, no hay muertos, no hay heridos. No hay detenidos, esto fue una cosa rapidísima, fue un tiroteo rápido donde están detenidos dos vehículos”, apuntó Bermúdez Requena, respecto al supuesto atentado en su contra.