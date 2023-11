Omar Fayad Meneses, ex gobernador de Hidalgo, y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue propuesto como el nuevo titular de la Embajada de México en el Reino de Noruega.

Según lo indicó Publio Rivera Rivas, director general de Coordinación Política, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un oficio, el nombramiento de Fayad Menes fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue turnado a la Mesa Directiva del Senado, para su aprobación.

“Con la atenta solicitud respetuosa, para que, de no mediar inconveniente y en apego a las facultades de esa Unidad de Enlace, se haga entrega a la Mesa Directiva del Senado de la República, del nombramiento diplomático que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha hecho del ciudadano: Omar Fayad Meneses como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega”, dice el documento.

“Sí, tengo una invitación del señor presidente para ser embajador, ahora, en el Reino de Noruega, y por supuesto le dije que sí al señor presidente [...] A mí el presidente lo único que está haciendo es tenerme una atención que le valoro y le agradezco profundamente, porque podrá tener muchos problemas con muchos, pero conmigo no tuvo”, indicó el ex gobernador hidalguense, en entrevista con el diario Reforma.

“Yo pude entenderme bien con él, tratar de transitar y no hicimos muy coordinados, muy amigos y muy bien y la verdad de las cosas es que para mí es un orgullo y un honor que se me invite a representar a México en uno de los países con el índice de desarrollo humano más alto del mundo”, agregó Fayad Menses.

En la misma entrevista, el ex mandatario hidalguense recordó que, meses atrás, fue propuesto para ser titular de la Embajada de México en Israel, donde también contaba con el beneplácito. Sin embargo, el nombramiento no logró concretarse.

En mayo de 2023, se conoció que el político tabasqueño propuso al ex gobernador de Hidalgo para la representación diplomática Isral. Un mes antes, Fayad Meses acudió a Palacio Nacional para reunirse, en privado, con López Obrador.

El ex mandatario hidalguense se dijo listo para comparecer ante el Senado. “Ya está hecho el nombramiento, ya se lo anunciaron al Gobierno de Noruega, ya lo aprobó. Ya me habían aprobado también en Israel, pero ya no me fui”, indicó.

OTROS EX GOBERNADORES QUE AMLO NOMBRÓ EMBAJADORES

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, el 18 de mayo del 2022, validar la resolución del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que se expulsaba de dicho instituto político a Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa, por aceptar el cargo de titular de la Embajada en España por invitación del presidente López Obrador.

El 8 de marzo de 2022, el Pleno del Senado de la República ratificó, con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, recibió el nombramiento de Ordaz Coppel, como titular de la Embajada de México en España.

El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI de Sonora informó, el 22 de junio del 2022, que Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, ex gobernadora de dicha entidad, fue expulsada como militante, tras aceptar la titularidad del Consulado General de México en Barcelona, España.

El 17 de enero de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que Pavlovich Arellano fue nombrada cónsul de México en Barcelona por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde abril de ese mismo año comenzó a ejercer las funciones de dicho cargo diplomático.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó, el 20 de mayo del 2022, a Carlos Miguel Aysa González, ex gobernador sustituto de Campeche, quien rindió protesta, el 26 de abril del 2022, ante el Pleno del Senado de la República, como titular de la Embajada de México en la República Dominicana, a propuesta del presidente López Obrador.

El 26 de abril del 2022, el ex mandatario estatal fue ratificado durante la sesión ordinaria, con 64 votos a favor de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM), así como 44 en contra de todos los partidos de oposición y dos abstenciones.

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, el 5 de enero de 2023, la designación de Carlos Manuel Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo, como titular de la Embajada de México en Canadá.

El nombramiento hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó ratificado por 23 votos a favor por parte de los legisladores de Morena, así como de sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

Mientras que hubo 12 sufragios en contra, por parte de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), además de una abstención. Tras el debate, Carlos Manuel Joaquín González rindió protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

OMAR FAYAD RENUNCIA AL PRI, PARTIDO EN EL QUE MILITÓ MÁS DE 40 AÑOS

Omar Fayad Meneses, ex gobernador de Hidalgo, renunció el 15 de junio de 2023, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó por más de 40 años.

En una carta enviada al Comité Directivo Estatal en Hidalgo, fechada el 13 de junio de 2023, Fayad Meneses expresó que renunciaba su militancia priista, ante la supuesta falta de apertura para poder participar en las decisiones democráticas y la vida institucional de su ahora ex partido.