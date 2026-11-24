Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, rindió protesta a Elvira Méndez Bautista como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya presidencia estaba vacante desde junio. “Confiamos en que su experiencia y trabajo cercano a las comunidades fortalecerán a este organismo para avanzar hacia un México más justo, igualitario y libre de discriminación. Desde la Segob mantendremos una estrecha coordinación para impulsar el diálogo, la inclusión y los derechos de todas y todos”, señaló Rosa Icela Rodríguez en sus redes sociales. El nombramiento ocurre después de varios meses sin una titular al frente del Consejo, tras la salida de Claudia Olivia Morales Reza, quien encabezó el organismo de 2022 a junio de 2026. Durante ese periodo, el despacho quedó a cargo de un funcionario del área de quejas.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), rindió protesta a Elvira Méndez Bautista.



¿Quién es Elvira Méndez? Elvira Méndez Bautista, mujer indígena originaria de Cheranástico, municipio de Paracho, Michoacán, tiene un perfil con experiencia en organización comunitaria, educación intercultural y trabajo con pueblos originarios. Es licenciada en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) y maestra en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Méndez Bautista ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en torno a los procesos educativos y comunitarios, así como a la defensa y reconocimiento de las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como coordinadora del Consejo Mayor de Cheranástico, desde donde participó en tareas de representación, organización y toma de decisiones comunitarias. Su experiencia en este ámbito se desarrolló bajo esquemas de organización indígena, que implican una relación directa con las necesidades colectivas, la gestión comunitaria y el ejercicio de la autonomía. En enero de 2025, fue nombrada directora de Universidades Interculturales de la Subsecretaría de Educación Superior, posición desde la que se incorporó a la estructura de la administración pública federal y tuvo responsabilidades relacionadas con la educación intercultural.

Méndez Bautista tendrá entre sus principales desafíos fortalecer la capacidad de atención del organismo, recuperar su presencia en la agenda pública.