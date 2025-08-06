Nombran a nuevo subsecretario de la SSPC de García Harfuch

José Luis Rodríguez Díaz de León fue nombrado, el 1 de agosto de 2025, como nuevo titular de la Subsecretaría de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Gobierno Federal.

“A partir del 1 de agosto, @Luis_diazdeleon se integró a @SSPCMexico como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, con su llegada y trabajo en conjunto, fortalecemos las estrategias de Prevención del delito, Seguridad y Protección Civil, para alcanzar una paz duradera”, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su cuenta de la red social X.

“Amigas, amigos: Les comparto que he sido nombrado Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la @SSPCMexico. Asumo esta nueva responsabilidad con entusiasmo y compromiso, convencido de que la seguridad se construye desde las causas, la prevención y el trabajo con las comunidades”, escribió, por su parte, Rodríguez Díaz de León, también en X.

“Agradezco profundamente la confianza de la Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] @Claudiashein y del Secretario @OHarfuch para sumarme a esta etapa de transformación en favor de la paz, la justicia y los derechos. Gracias a todas y todos quienes me han acompañado en este camino. Seguimos construyendo”, indicó el nuevo funcionario federal.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que, a partir del 1 de agosto de 2025, el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León ha sido nombrado como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, con el propósito de reforzar la prevención del delito, la seguridad ciudadana, la protección civil y la coordinación interinstitucional a nivel nacional”, señaló dicha institución, en un comunicado.

“Este nombramiento fortalece el eje de atención a las causas, establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que prioriza el desarrollo de políticas públicas para garantizar el bienestar social, el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la cultura, especialmente entre jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad. Bajo esta visión, la Subsecretaría coordinará acciones transversales orientadas a construir condiciones de vida dignas que prevengan la violencia desde su origen”, comentó la SSPC.

“Con esta incorporación, la Secretaría reafirma su compromiso con una política criminal humanista, que privilegia la prevención, el desarrollo comunitario y la atención a las desigualdades estructurales, como vía para lograr una paz duradera, con pleno respeto a los derechos humanos”.

“José Luis Rodríguez Díaz de León es Licenciado y Maestro en Derecho por la [Universidad Nacional Autónoma de México] UNAM, con amplia experiencia en el servicio público, la justicia laboral y el ámbito legislativo. Fue presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, donde encabezó la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, impulsó programas de empleabilidad, y posicionó a la capital como la entidad con el mayor número de empleos formales registrados a nivel nacional. También fue Diputado Local de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana [UIA]”.

“Con su experiencia y visión, contribuirá al fortalecimiento de una estrategia de seguridad integral, basada en la prevención, el desarrollo y la participación ciudadana”, finalizó la Secretaría que encabeza García Harfuch.