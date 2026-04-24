$!Nombran a Rigoberta Menchú Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas

Dicho encargo se hace en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU) y “contribuye a la consolidación de la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales del actuar internacional de México”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el nombramiento de la guatemalteca nacionalizada mexicana Rigoberta Menchú, como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

Menchú, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y con el Príncipe de Asturias en 1998, contribuirá en la SRE con el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, informó la dependencia.

Esta labor se desarrollará en “estrecha articulación” con los proyectos estratégicos derivados de la política nacional en estas materias, a partir de los lineamientos de la Secretaría de las Mujeres y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

“Su gestión articulará sinergias entre las distintas áreas de la Secretaría y las dependencias competentes, con el propósito de establecer planes y líneas de acción conjuntas que eleven la voz y las propuestas de estas comunidades al ámbito multilateral y aseguren su presencia en la agenda global”, añadió la Cancillería.

Rigoberta Menchú, de raíces indígenas maya k’iche’, se desarrolló anteriormente como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y fue figura central en el proceso que culminó con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

Por su parte, la Nobel de Paz agradeció la designación como alta consejera y la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Representa para mí un desafío y una plena dignificación en lo personal y en las diversas luchas de las mujeres y de los pueblos indígenas de México y del mundo”.

“Lo acepto como una misión histórica y lo llevaré con responsabilidad”, expresó Rigoberta Menchú.