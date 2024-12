Nombran a Trinidad Padilla López presidente de la FIL de Guadalajara

José Trinidad Padilla López fue designado como el nuevo presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en sustitución de su hermano, Raúl Padilla López, quien falleció el año pasado.

En el marco de la inauguración de la FIL 2024, el rector saliente de la Universidad de Guadalajara (UdeG) el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que se tomó esta decisión a partir de la petición que hizo su sucesora, Karla Planter Pérez, quien asumirá el cargo hasta el 1 de abril de 2025.

“Dije que mientras fuera rector no pensaba nombrar a un presidente de la feria del libro como un pequeño homenaje a Raúl Padilla. Yo dije que el próximo rector o rectora podría nombrarlo, yo no me atreví. Ayer Karla me dijo a quién quisiera ella nombrar y me sugirió si pudiera hacer uso de mis atribuciones para su decisión y que eso se pudiera hacer desde esta feria”, expresó.

Raúl Padilla fundó y presidió la FIL de Guadalajara a lo largo de 37 años. Tras su muerte en abril de 2023, Villanueva Lomelí se comprometió a dejar vacío el lugar de la presidencia durante el tiempo que restara de su gestión. En ese momento, las funciones fueron asumidas por la directora, Marisol Schulz y todo el equipo de trabajo de la feria.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es actualmente la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Este año se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre y tendrá como país invitado a España. A lo largo de nueve días habrá más de 600 presentaciones de libros, espectáculos gratis y recibirá a dos Premios Nobel con charlas magistrales.