Nombran a Víctor Hugo Borja como nuevo titular de Cofepris

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el viernes que Víctor Hugo Borja será el nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en sustitución de Armida Zúñiga Estrada.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó sobre la designación que fue una decisión que tomó David Kershenobich, Secretario de Salud, y destacó la relevancia del organismo al señalar que “Cofepris es una institución muy importante, ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud”.

Sheinbaum recordó que, durante años, el proceso de aprobación estuvo “tercerizado” y que, con la gestión de Alejandro Svarch, ahora titular del IMSS Bienestar, al frente de la Cofepris durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se realizó “una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí” y que la institución “se mejoró muchísimo”.

Añadió que su administración ha impulsado “distintos procesos de disminución de tiempos”, pues además de evitar la corrupción, la dependencia “tiene que ser una institución eficiente, que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo para que haya mayor desarrollo en el País”.

Respecto al relevo, indicó que el actual Secretario Kershenobich “consideró que era mejor hacer un cambio” y que Borja, quien “estuvo en el IMSS mucho tiempo”, fue designado para encabezar Cofepris.

Víctor Hugo Borja es originario de Guayameo, Guerrero. Estudió la carrera de Médico Cirujano en la UAM-Xochimilco y cursó las maestrías en Salud Pública y en Ciencias en Epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública. Obtuvo un doctorado en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

En su trayectoria ha ocupado diversos cargos en instituciones de salud y de investigación. Ha sido profesor de epidemiología y director de Epidemiología y Bioestadística en el Instituto Nacional de Salud Pública, así como investigador en el Departamento de Farmacología y Toxicología del CINVESTAV-IPN.

En la Secretaría de Salud fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental y también dirigió el área de Análisis de Riesgos.

Desde 2001 trabajó en el IMSS, donde estuvo al frente de las Coordinaciones Normativas de Salud en el Trabajo y de Vigilancia Epidemiológica, además de las Unidades Normativas de Salud Pública y de Atención Primaria a la Salud. Participó en la respuesta institucional a la pandemia de influenza y desarrolló un sistema de información para vigilancia epidemiológica.

Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, del Consejo Nacional de Salud Pública y del Sistema Nacional de Investigadores.