Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, aunque ésta fuera gradual.

En una entrevista con el diario Reforma, la Ministra planteó que la mayoría del Pleno del máximo tribunal constitucional buscará presentar una postura unificada, ante la iniciativa de reforma impulsada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena.

”Yo no comparto la gradualidad, yo sí considero que la elección de jueces y magistrados no es un método de selección apto para el juzgador [...] No somos representantes populares, no estamos por popularidad, y cuando hay conflicto entre dos partes, con una quedas mal”, dijo Piña Hernández.

Asimismo, la Ministra calificó como “operativamente inviable” la elección popular de casi mil 700 jueces y magistrados, además de que llevaría al colapso la impartición de justicia, ante la dificultad de que nuevos juzgadores resolvieran asuntos que no conocían.

Piña Hernández enfatizó que la petición que le hizo su homóloga, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, de dejar la Presidencia de la SCJN por falta de interlocución con Morena y el Gobierno Federal, “es un tema cerrado”.

La Ministra explicó que trabajaba con sus homólogos para presentar una postura oficial de la SCJN respecto a la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), planteada por el político tabasqueño, aunque adelantó que difícilmente sería unánime.

Por separado, Piña Hernández presentaría propuestas de reformas constitucionales y legales derivadas del ‘Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia’, al que convocó en febrero de 2024, y que el 9 de julio del presente año tuvo su última sesión.

Según indicó la ministra al citado rotativo, dichas iniciativas serían “concretas, pero no de artículo por artículo”, además de que faltaría la aprobación del Pleno de la SCJN, debido a que no las había “socializado” el tema con sus homólogos.

”Por lo que he escuchado de mis compañeros no va a ser unificada, pero posiblemente sí logremos una mayoría”, planteó Piña Hernández, quien también detalló que todas las propuestas se presentarían después del receso judicial que terminaría el 31 de julio de 2024.

Respecto a la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal -el 5 de febrero de 2024-, la presidenta de la SCJN explicó que le preocupaba la propuesta de disminuir ministros a nueve, en vez de los 11 actuales, y que se mantuviera en ocho la cifra de la mayoría para invalidar una ley.

”Eso es un tema preocupante. El margen para que la Corte pueda declarar inconstitucional o invalidar una ley por acción, es un voto”, advirtió Piña Hernández, quien también alertó que no se establecía un perfil determinado para la propuesta de la integración del Tribunal de Disciplina Judicial, que también habría de ser elegido por voto popular.

”Estas personas van a ser juzgadoras de juzgadores. Y, además, las causas que establece la iniciativa son muy vagas, rompe totalmente el principio de taxatividad. ‘Que se pronuncie una resolución contra el interés público’, por ejemplo”, aclaró la Ministra.