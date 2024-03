Un grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa derribaron una de las puertas de Palacio Nacional usando una camioneta pick up de la Comisión Federal de Electricidad para intentar ingresar al Salón Tesorería, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador daba su conferencia de prensa matutina.

La puerta por la cual los normalistas intentaron entrar se encuentra ubicada sobre la calle de Moneda, en el Centro de la Ciudad de México, por donde ingresan los periodistas que cubren la “mañanera”.

Además, lanzaron piedras y tubos con los que rompieron los ventanales del Palacio Nacional. No obstante, el personal de seguridad logró contenerlos, con escudos antimotines y lanzando gases lacrimógenos.

A pesar de ello y después de enterarse del derribo de la puerta, López Obrador rechazó reunirse con los padres de los normalistas de Ayotzinapa -desaparecidos desde el 24 de septiembre de 2014- y anunció que serían recibidos por Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación.

“¿No los va a atender usted?”, le preguntó un reportero al Presidente.

“No, no. Yo estoy analizando, conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes [...] Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, lo que quieren es provocar”, respondió.

”Que los va a recibir el Subsecretario, lo que importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea de provocación. Y nosotros no queremos para nada la confrontación”, insistió.

Acusó al Senador Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a “grupos conservadores de derecha”, de manipular a los padres de los normalistas y de buscar un daño político a su Gobierno.

”Decir nada más a los padres que estamos dedicados, avanzando en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la CIDH de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando”, señaló.

Desde el 29 de febrero de 2024, los padres de los jóvenes desaparecidos mantenían un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para que el Presidente de la República los recibiera.

El plantón se mantuvo durante el evento de arranque de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, llevado a cabo el 1 de marzo.

Los normalistas de Ayotzinapa tenían planeado llevar a cabo un mitin este miércoles en el Zócalo, antes de levantar el campamento.

Sin embargo, las autoridades colocaron vallas metálicas alrededor del Palacio Nacional, para evitar nuevos disturbios en las movilizaciones del viernes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.