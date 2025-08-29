Noroña acusa a priistas de ‘organizar, planear e instrumentar con alevosía el ataque’; Moreno lo llama ‘trastornado personaje’

En una sesión extraordinaria marcada por acusaciones, Gerardo Fernández Noroña señaló que el PRI planeó agredirlo por sostener que “ha solicitado la intervención militar de Estados Unidos” mientras que Alejandro Moreno lo calificó de “trastornado personaje que se la ha pasado violando la ley” y otros legisladores priistas exhibieron videos en los que se veía al morenista protagonizando confrontaciones en legislaturas pasadas.

La sesión, realizada este viernes en la sede del Senado, fue convocada por Fernández Noroña tras la trifulca que protagonizó el miércoles en el presídium con Alejandro Moreno durante el cierre de trabajos de la Comisión Permanente.

En tribuna, Fernández Noroña atribuyó la agresión a sus acusaciones sobre “la petición del ‘PRIAN’ de intervención militar de Estados Unidos en México”.

“Esa es la razón de por qué cobardemente fueron a rodearme con tres legisladores que no son de la Permanente (...) Fueron a agredirme por la espalda, me dieron un golpe en la cabeza, cobardes”, dijo.

Y acusó: “Así son los fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan”.

“Usa la presidencia del Senado para comportarse como un vil camorrero”, acusa Moreno

Por su parte, Alejandro Moreno usó su tiempo en tribuna para descalificar las acusaciones en contra de la oposición que hizo Noroña, y reviró: “Autoritarismo es usar perversamente la presidencia del Senado de la República para injuriar, calumniar, ofender, insultar y portarse y comportarse como un vil camorrero”.

Tras esto, el priista se lanzó contra el morenista: “Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso, degradando la conducción de las sesiones y la representación de la Cámara Alta de este órgano del Estado mexicano”.

Para cerrar su intervención, Moreno criticó la convocatoria a la sesión extraordinaria: “Hoy, y ustedes lo saben, estamos aquí por capricho de un fanático. Y como dijera José de San Martín, ‘un infeliz mortal que se encontró de golpe con una miserable cuota de poder‘”.

Noroña pide a Diputados y Senado dar seguimiento a denuncias

En su pronunciamiento como presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Noroña exigió al PRI en ambas cámaras “detener sus acciones violentas y conducirse con constitucionalidad a la altura del cargo que ostentan”.

El legislador también pidió un seguimiento a las denuncias presentadas tras la trifulca. “La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores dar seguimiento a las denuncias penales presentadas contra los legisladores que perpetraron los actos de violencia aquí señalados”, señaló.

Noroña además reiteró su acusación contra los legisladores priistas: “La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena con absoluta energía la cobarde y grupal agresión que seis legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja”.

“Los revolucionarios se convirtieron en fachos”

En la primera de sus intervenciones durante la sesión, el priista Rubén Moreira señaló el despliegue de seguridad que rodeaba al recinto legislativo y cuestionó: “¿Por qué está cercado el Senado con granaderos?”.

Además, exhibió un video en el que aparecía Fernández Noroña interrumpiendo una sesión de la Cámara de Diputados, entonces presidida por Porfirio Muñoz Ledo, y le señaló al morenista que “así actuó usted en el pasado”, para luego devolverle la acusación que hizo contra los priistas de “fascistas”: “Así actuaba (...) los revolucionarios se convirtieron en fachos (...) Extrañamos al Noroña que le gustaba discutir”.

Al mostrar las imágenes, Moreira recordó el episodio de confrontación protagonizado por Fernández Noroña: “Como moción de ilustración traje aquella agresión que usted hizo a Porfirio Muñoz Ledo cuando incluso se quita la chamarra para agredirlo”.

Cabe señalar que también el senador priista Manuel Añorve Baños también tomó la palabra para exhibir videos en los que se observa a Fernández Noroña protagonizando fuertes confrontaciones en anteriores legislaturas.