Noroña anuncia que pedirá licencia como senador; no detalla sus razones

Gerardo Fernández Noroña, ex presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció que solicitaría licencia al cargo de legislador federal y que los detalles los daría a conocer al día siguiente.

Durante una transmisión en vivo, que realizó en su canal de la plataforma YouTube, hizo el anuncio ante sus seguidores, pero se negó a compartir detalles respecto a los motivos de su licencia, así como el tiempo en que se separaría de sus funciones como legislador.

“Es para un asunto necesario, es temporal, es para una tarea muy importante, mañana les doy detalles”, dijo el senador, quien comentó que a las 11:00 horas del 21 de octubre de 2025, daría a conocer los detalles de su licencia.

El 9 de octubre de 2025, después de que Fernández Noroña dijera que ella avalaba viajes en avión privado si eran necesarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Prado señaló que la gente evaluaría a cada quien.

Cuestionada al respecto, durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que ella no entraría en debates.

“Se ha generado una controversia con el senador Fernández Noroña por el tema de su avión y demás”, le preguntó un reportero. “Ya, ya, ya, ya”, respondió la mandataria nacional. “Es que él habló de usted, él dice que”, le insistió el periodista. “Sí, pero ya, ya, ya, ya. No voy a entrar en debate con él”, comentó Sheinbaum.

“Ya, que cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate”, sostuvo Sheinbaum, quien un día antes refirió: “Cada quien que responda por sus...”.

Un día antes, Fernández Noroña aceptó haber rentado un avión privado para su gira por Coahuila porque, según él, “era necesario”. Sin embargo, no consideró que era ilegal rentar un avión con matrícula estadounidense, como el que usó, en territorio mexicano.

“Es un taxi aéreo”, reconoció, desde el Salón de Plenos de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, ante preguntas de representantes de los medios, respecto a su viaje en avión privado a Coahuila, del cual dijo, en tono irónico, que la aeronave se la había rentado el magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego.

“La compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se podía”, indicó el senador. “¿Y se justificaba en este caso?”, le preguntó un reportero. “Claro, porque tenía yo poco tiempo para hacer la gira. Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña en dos días. Por supuesto que requería moverme con mayor rapidez”, enfatizó Fernández Noroña.

“Me parece que cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo. O sea, no hay ninguna situación incorrecta. Es un avión bastante pequeño, ¿no es cierto? Cuatro plazas solamente, ¿no? Pero no voy a caer en la insidia”, comentó el senador, quien culpó al Gobierno de Coahuila, de haber subido el video “de manera ilegal” en el que se le veía bajando de la aeronave, de la cual afirmó que no se pagaba con recursos públicos.

“Pues claro que no se pagó con recursos públicos, de ninguna manera, qué bueno que me preguntas eso. Absolutamente no se pagó con recursos públicos”, afirmó.

El diario Reforma reveló, el miércoles 8 de octubre de 2025, que Fernández Noroña usó un avión Socata TBM850, con matrícula N850KL, registrado en EU. Según el mismo rotativo, la Ley de Aviación Civil establece en su Artículo 17 Bis que los propietarios extranjeros de aeronaves no mexicanas destinadas para uso particular, tenían prohibido prácticas de cabotaje, esto es, hacer servicios de transporte aéreo mediante remuneración entre dos o más puntos en territorio nacional.

El citado rotativo publicó que un fin de semana antes, Fernández Noroña voló en avión privado de lujo, con un costo de dos mil dólares por hora, a un “informe” de actividades en Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras. En total, el senador había rentado el avión por unas seis horas de vuelo, más una pernocta, equivalente a una hora, con un costo de al menos 14 mil dólares, equivalente a alrededor de unos 280 mil pesos.

“Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de @fernandeznorona, ni mucho menos le pagaría un vuelo... ¡faltaba más! Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros”, escribió Salinas Pliego, en su cuenta de la red social X.

“Si lo ven en la calle, mándenle un saludo de mi parte, pero no se le acerquen mucho, no vaya a ser que les pegue algo o les llegue el olor de su aliento. Perroña no es más que un pobre corrupto enloquecido por unos pesos... y todavía presume que ‘representa al pueblo’”, destacó el magnate regiomontano.

“ESPERO UNA DISCULPA PÚBLICA POR INVOLUCRARME EN SUS ACTOS DE CORRUPCIÓN, O LAS PRUEBAS DE QUE YO SE LE PAGUE EL JET PRIVADO, COMO EL CORRUPTO ASEGURA A LA LIGERA”, finalizó Salinas Pliego.