Gerardo Fernández Noroña convocó a reanudar, a las 19:00 horas del 10 de septiembre de 2024, en una sede alterna, la antigua Casona de Xicoténcatl, la sesión ordinaria del Senado de la República, donde se discutiría la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“He dado instrucciones para que servicios parlamentarios convoque a la reanudación de la sesión a las siete de la noche en la antigua sede del @senadomexicano, conocida como la Casona de Xicoténcatl. Habrá reforma al poder judicial (sic)”, escribió Fernández Noroña.

La sede alterna de la Cámara Alta del Congreso de la Unión estaba resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), los cuales portaban equipos antimotines y formaron vallas alrededor del inmueble.

Cientos de manifestantes contra la reforma al PJF, alrededor de las 16:30 horas del 10 de septiembre de 2024, ingresaron al Salón de Plenos del Senado de la República, por lo que Fernández Noroña, se vio obligado a suspender la sesión ordinaria de manera indefinida.

“¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, “¿En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar!”, “¡Traidores!”, “¡El juez imparcial es de carrera judicial!”, “¡Escuchen a su pueblo!”, “¡Somos abogados, no somos acarreados!”, “¡Si Juárez viviera, con nosotros estuviera!”, “¡Ni un paso atrás!”, “¡México, despierta, la dictadura está en la puerta!”, “¡Somos el pueblo, ¿dónde está Morena!”, ¡fueron algunas de las consignas que coreaban los manifestantes, ataviados con playeras, además de que portaban pancartas, con frases alusivas a la defensa del PJF. También traían banderas de México y cantaron el Himno Nacional.

Horas antes, el Pleno del Senado dio primera lectura a la reforma judicial. Tras ello, se citó a las 14:30 horas del 10 de septiembre de 2024, para la presentación, por 15 minutos, del dictamen por parte de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, presididas por Ernestina Godoy Ramos y Minerva Citlalli Hernández Mora, respectivamente.

Tras ello, Agustin Dorantes Lámbarri, senador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una moción suspensiva, para pedir que se detuviera la discusión de la reforma al PJF, debido a que consideró que la iniciativa era dañina para el país. Sin embargo, con 85 votos en contra y 41 sufragios a favor, el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión la desechó.

Cuando estaban en el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios, Fernández Noroña anunció que un grupo de manifestantes habían entrado a la explanada de la sede del Senado de la República, por lo que le pidió a los legisladores que, por su seguridad, desalojaran el Salón de Plenos. Además de decretó un receso de manera indefinida.

Ciudadanos a favor y en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación se colocaron fuera de la sede del Senado. Los opositores a la iniciativa eran mayoría y estaban sobre la avenida Paseo de la Reforma, en tanto que un grupo menor, que apoyaba la propuesta, permanecía sobre Insurgentes.