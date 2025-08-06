Noroña dice que carta de Andy López ‘es malísima’

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, indicó que dudaba de la carta en la que, un día antes, Andrés Manuel López Beltrán acusó que sus “adversarios y los hipócritas conservadores” lo espiaron mientras se encontraba vacacionando en Tokio, Japón.

“¿Qué opinión tiene de la carta de Andy?”, le preguntó un reportero, tras finalizar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. “Pues no sé si la escribió él, porque así hubo una carta de supuesta renuncia de Adán Augusto López Hernández que él no había escrito. Yo, francamente, no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya, si él dice que la hizo, entonces, opino, de cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, subrayó Gerardo Fernández Noroña:

“¿Es ‘fake’ [falso] entonces?”, insistió el periodista. “No sé, no sé, no sé, no sé. Pues no me parece, no me lo parece. No me lo parece, la verdad. Y yo insisto, ya pasó. ¿Se acuerdan que iba a hacer el Consejo Nacional de Morena y circularon un documento de supuesta renuncia a la coordinación? Porque el cargo de senador es irrenunciable, de Adán Augusto López Hernández. Entonces, a mí, francamente, me suena a una falsificación”, recordó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

“Pero la subió a su cuenta de Instagram, senador”, le comentó el reportero. “¿Está en su cuenta? Sí. Ah, bueno, pues ya dije”, finalizó Fernández Noroña.