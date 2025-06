Noroña está ‘orgulloso’ de protestas en LA; senador de EU le responde subiendo impuesto a remesas

Eric Schmitt, senador republicano por Missouri, identificado con el ala radical del movimiento MAGA (Make America Great Again) encabezado por Donald Trump, respondió al presidente de la Mesa Directiva del Senado de México, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien se burló de la idea del legislador estadounidense, de cuadruplicar el impuesto federal a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia el extranjero.

Por 215 votos a favor y 214 sufragios votos en contra, la mayoría republicana, el Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, el 22 de mayo de 2025, un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas que enviaban los migrantes que residían en EU al extranjero, como parte del proyecto de ley denominado ‘The One, Big, Beautiful Bill’ -presentado por el legislador republicano Jason Smit-, que todavía debería ser discutido en el Senado de EU.

“El presidente del Senado mexicano está muy molesto por mi proyecto de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas. En una conferencia de prensa ayer, se rió de la idea. ¿Adivina qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5%”, escribió Schmitt, en su cuenta de la red social X, en la cual también anexó un video en el que Noroña se reía de su propuesta.

“El Gran y Hermoso Proyecto de Ley de la Cámara abordó la urgente necesidad de un impuesto a las remesas. Pero podemos ir más allá. Estoy presentando una legislación para cuadruplicar el impuesto propuesto a las remesas, del 3,5% al 15%. Estados Unidos no es la alcancía del mundo. Y no nos gustan las amenazas”, anunció el senador republicano, un día antes, también en X.

“Ella se va a enojar mucho cuando descubra que quiero un Gran y Hermoso Impuesto a las Remesas para los inmigrantes ilegales en el Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, respondió Schmitt, a lo que dijo, el 8 de junio de 2025, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, de convocar a una posible movilización si el gravamen era aprobado en el Senado de EU.

“Si es necesario, nos movilizaremos. No queremos impuestos sobre las remesas de nuestros compatriotas. De Estados Unidos a México”, señaló la titular del Poder Ejecutivo Federal de México, en Morelos.

“Lideraré el paquete de rescisiones del presidente Trump en el Senado. En los últimos meses, el gobierno de Trump ha descubierto miles de millones de dólares en gastos innecesarios. Este proyecto de ley brinda al Congreso la oportunidad de colaborar con la Casa Blanca para impulsar la agenda del presidente Trump”, reveló el senador republicano, el 10 de junio de 2025.

“Estoy muy orgulloso de la comunidad mexicana en Estados Unidos, tenían que alzar la voz, tenían que defender su derecho, tenían que hacerlo, tienen que hacerlo”, comentó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de México, el 9 de junio de 2025, durante una conferencia de prensa.

Fernández Noroña afirmó que durante sus reuniones con mexicanos en EU, él no los había instado a “alzar la voz” para defender sus derechos. También destacó que las protestas en Los Ángeles, California, habían provocado imágenes “muy poderosas” sobre la defensa de los derechos de los migrantes.

“Las imágenes son muy poderosas, particularmente la imagen del hombre en una motocicleta con la bandera en México es una imagen poderosísima y hay quien en México y en Estados Unidos está diciendo, pues si no les gusta que se vayan, no entienden nada, no entienden nada”, añadió Fernández Noroña.

Además, el senador del grupo legislativo de Morena se burló de la propuesta del legislador estadounidense Schimtt, de imponer un arancel a las remesas cuatro veces mayor al aprobado en la Cámara de Representantes de EU.

“Ya un senador de estadounidense ahora dice que le van a poner 15 por ciento [de impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero]. ¡Ay estás viendo y no ves senador!, quieren apagar el fuego con gasolina”, se jactó Fernández Noroña.

Carlos Serrano Herrera, economista en jefe del Área de Estudios Económicos de BBVA en México, estimó, el 10 de junio de 2025, que las remesas enviados por mexicanos en EU. podrían tener una caída de 2 mil millones de dólares, por el impuesto de 3.5 por ciento que Estados Unidos buscaba aplicar a los envíos de dinero desde ese país.

“Es negativo, va tener un efecto, sí, pero creemos que el efecto no va ser tan grande porque existen otros canales para enviar recursos a las familias en México y básicamente afectaría a los trabajadores no documentados, creemos que si acaso las remesas podrían caer por este concepto quizás unos 2 mil millones de dólares”, detalló Serrano Herrera.

“El año pasado cerramos con 63 mil millones de dólares en remesas entonces creemos que la afectación podría ser de 2 mil [millones de dólares], tanto por el hecho de que no afecta a todos, como por el hecho de que hay canales alternativos”, enfatizó el economista en jefe de BBVA México.

Durante la presentación del ‘Informe Situación México’, Serrano Herrera explicó que algunos migrantes sí podrán enfrentar el pago de este impuesto, aunque en principio muchos indocumentados recurrirían a amigos o familiares que sí son documentados, para que les enviaran las remesas y eso abonaría a que la caída en las mismas no sea tan fuerte. También podrían acudir a otros canales para el envío de dinero, como transferencias bancarias o plataformas de internet.

“Eso no quiere decir que las remesas se puedan desacelerar más, sí se pueden desacelerar más pero no por el impuesto sino porque si Estados Unidos se desacelera y el mercado laboral se desacelera, ahí sí creemos que podríamos ver una caída más importante”, destacó el economista en jefe de BBVA México.

“Eso va ocurrir: Estados Unidos se va desacelerar pero el impuesto en sí creemos que no va tener un efecto tan significativo, nuestro estimado es que de esos 63 mil [millones de dólares] que se recibieron, podrían afectarse 2 mil millones de dólares”, insistió Serrano Herrera, quien también consideró que la baja del empleo en EU sí provocaría que las remesas no crecieran durante 2025.

“Quizá con este impuesto las remesas puedan terminar creciendo 3 o 4 por ciento, porque si esto se aprueba va entrar en vigor el año que viene, entonces, si se aprueba, lo que sí creemos es que en noviembre-diciembre [de 2025] pudieran entrar muy fuerte, porque aquellos que crean que se van a ver afectados van a enviar mucho justo antes de entrar en vigor”, explicó el economista en jefe de BBVA México.

“Paradójicamente, lo que puede ser un año de menor crecimiento, puede haber cierto crecimiento de 3 o 4 por ciento si se aprueba el impuesto, y ya el año que viene una bajada o reducción, quizá de 1 o 2 por ciento”, contrastó Serrano Herrera.