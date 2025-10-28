$!Noroña llora por situación de Palestina; lo tunden en redes sociales

El Senador con licencia, Gerardo Fernández Noroña, publicó un video en sus redes sociales donde llora por la situación en la que está Palestina tras los ataques de Israel, lo que ha valido críticas en redes sociales.
El fragmento viralizado dura 53 segundos, en los que el Legislador federal se ve en lo que parece la habitación de un hotel.
“Está cab...n que no tengas derecho a ser; que haya gente que piense que eres un animal, una cosa...ay, cab...n”, expresó Fernández Noroña en las imágenes donde se le ve principalmente llorando y limpiándose la nariz.
En la red social X, antes Twitter, el tema causó controversia y crítica hacia el Senador, ya que muchos usuarios señalaron que nunca lo han visto así por la situación que atraviesa México, mencionando casos como el Rancho Izaguirre, los 14 meses de violencia en Culiacán, la inseguridad en Michoacán y Guanajuato, y los feminicidios registrados en el País.
Apenas el pasado 20 de octubre, Fernández Noroña informó que solicitaría licencia al cargo para trasladarse a Palestina, cuyo viaje sería presuntamente financiado por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
“Es para un asunto necesario, es temporal, es para una tarea muy importante, mañana les doy detalles”, dijo el Senador cuando dio a conocer su solicitud de licencia.
De acuerdo con información que proporcionó el mismo Legislador, su viaje comprendería del 22 de octubre para regresar a México el 2 de noviembre.