$!Noroña llora por situación de Palestina; lo tunden en redes sociales

El Senador con licencia, Gerardo Fernández Noroña, publicó un video en sus redes sociales donde llora por la situación en la que está Palestina tras los ataques de Israel, lo que ha valido críticas en redes sociales.

El fragmento viralizado dura 53 segundos, en los que el Legislador federal se ve en lo que parece la habitación de un hotel.

“Está cab...n que no tengas derecho a ser; que haya gente que piense que eres un animal, una cosa...ay, cab...n”, expresó Fernández Noroña en las imágenes donde se le ve principalmente llorando y limpiándose la nariz.